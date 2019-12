2020 wordt het jaar waarin wordt bepaald wie het tegen Rutte mag opnemen: Wilders of Baudet

We gaan volgend jaar een flinke pot politiek armworstelen tussen Thierry Baudet en Geert Wilders zien. Eén van hen zal vermoedelijk door de media worden gepresenteerd als het rechts-populistische alternatief voor Rutte. Maar wie dat wordt? Dat moet nog blijken!

2020 zal in politiek opzicht een stil jaar zijn: er vinden – naar alle waarschijnlijkheid! – geen verkiezingen plaats. Geen Provinciale Statenverkiezingen (pas in 2023), gemeenteraadsverkiezingen (2022) of Europese Parlementsverkiezingen (2024). Ook geen Tweede Kamerverkiezingen – die zijn pas in maart 2021. Toch zal zeker het uiteinde van 2020 bestaan uit het schrap zetten voor die naderende verkiezingen.

Vanaf de zomer van 2020 gaan we van Tweede Kamerleden horen dat zij er de brui aan geven na deze termijn. Ofwel omdat hun respectievelijke partijen hen te kennen hebben gegeven dat ze geen verkiesbare plek krijgen, ofwel omdat ze zelf toe zijn aan een andere uitdaging (lees: een andere baan, met minder werk maar bétere salarisvoorwaarden). En daarna komen de verkiezingsprogramma’s, de lijsttrekkerverkiezingen voor partijen die daar aan doen (D66 en CDA lijken in aanmerking te komen)… en dan wordt het schrap zetten. De eerste slag is dan voor de partij die zichzelf weet te presenteren als hét alternatief voor Mark Rutte en de VVD. Wie kan straks na 10 jaar het stokje overnemen van de moegestreden premier? Op links lijkt Lodewijk Asscher de beste kans te hebben zichzelf als de ‘linkse premierskandidaat’ te presenteren.

Maar de strijd voor het ‘rechtse Rutte-alternatief’ ligt nog wagenwijd open. Bij alle vorige Tweede Kamerverkiezingen, teruggaand tot 2010 was het antwoord op die vraag duidelijk: dat was Geert Wilders. Hij was de enige die op die politieke flank actief was. Maar sinds 2017 heeft de PVV-leider gezelschap gekregen van niemand minder dan Thierry Baudet. Ook de FVD-voorman steekt zijn ambities om een kabinet te leiden niet onder stoelen of banken.

Ze kunnen niet allebei opgaan om de titel, simpelweg omdat ze electoraal gezien in dezelfde vijver vissen. Forum voor Democratie kan alleen maar meer dan twintig zetels halen, als de PVV een beschamend verlies incasseert. Andersom moet de PVV een 20+ zetel uitslag hebben van een flinke teleurstellende groei van FVD. Dromen van zowel PVV als FVD op meer dan twintig zetels is fictie: zoveel rechts-populistische kiezers zijn er gewoon niet in Nederland – zo simpel als dat.

Dus de twee zullen strijd moeten leveren om hun (gezamenlijke) kiezers te overtuigen wie de betere van de twee is om Rutte van rechts aan te vallen. Wilders zal kunnen wijzen op zijn grote politieke ervaring, het feit dat hij eens eerder geregeerd heeft (een soort van dan – gedogen), op zijn internationale bekendheid en het feit dat niet alleen hij, maar ook veel ervaren PVV-Kamerleden klaar zijn voor de upgrade.

Thierry Baudet zal kunnen beweren dat hij de new kid on the block is, met nog maar één termijn er op zitten – dus nog niet vastgeroest. Hij zal zeggen dat hij veelzijdiger is dan one-trick islampony Wilders en een veel bredere visie heeft om het land te leiden. Hij kan Theo Hiddema tippen als minister van justitie, die sowieso hogere ogen gooit voor dat ambt dan welke PVV’er Wilders ook naar voren zou schuiven. Verder is zijn partij robuuster (want ledenpartij) en kan hij zijn verloofde Davina naar voren schuiven als first lady met allure.

Of Wilders of Baudet deze tug-of-war gaat winnen? Ik heb daar zo wel een idee over. En over één van de twee de sluwe Mark Rutte dan zal weten te overklassen bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021? Ook op die vraag weet ik denk ik wel het antwoord. Maar ik laat nog wel wat te raden over. Is spannender op die manier, nietwaar?