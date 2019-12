Aartscorrupt Europarlement rijdt massaal lege auto’s van Brussel naar Straatsburg, en neemt zelf het vliegtuig

Nee, Guy Verhofstadt en consorten: echt het beste plan allertijden om meer geld over te maken naar Brussel. Want daar zullen ze écht zorgen dat we er allemaal beter van worden. Proest!

Nergens ter wereld wordt op zo’n grote schaal geld verkwist als in Brussel. Nou ja, in de Stopera misschien. Of in het RTL-kantoor waar besloten wordt over welke NPO-Balkenendenormverdieners er nu weer voor tonnen moeten worden overgekocht. Maar verder: nergens. Bewijs? Lees dit verhaal maar eens, over hoe europarlementariërs hun lege auto’s over Belgische en Franse wegen laten tuffen van Brussel naar Straatsburg. Terwijl ze zelf lekker luxe de benen strekken in de business class van een ruim vliegtuig.

Iedere maand is het weer raak, en gaat er weer zo’n karavaan van meer dan honderd lege auto’s van de ene dependance van het EP naar de andere. Terwijl de ‘parlementariërs’ zelf het vervoersmiddel pakken dat klimaatchef Timmermans juist wil aanpakken met een “green deal.”

Krommer krijg je het niet:

“De leden van het Europees Parlement verhuizen elke maand van Brussel naar Straatsburg voor de plenaire vergaderingen van hun assemblee. Ook de chauffeurdienst van het parlement maakt dan die verplaatsing van 450 kilometer. De ongeveer 120 wagens worden naar Straatsburg gereden, zodat de verkozenen ginder van de luchthaven of het station naar het parlement gebracht kunnen worden. De meeste van die 120 wagens blijven, met uitzondering van de chauffeur, volledig leeg tijdens dat traject. Want slechts enkele van 751 Europese parlementsleden maken van de gelegenheid gebruik om mee naar Straatsburg te reizen. Zo zijn voor de zitting van november, nauwelijks 25 verkozenen meegereden. Ook tijdens de andere maanden ligt dat aantal eerder laag.”

En hoe het Europees Parlement reageert op die epische faal? Nou, het gaat om elektrische en hybride auto’s dus dan maakt het allemaal niet uit! Ook zouden al die zinloze ritjes juist bewijs zijn van “goed financieel beheer”. Ja jongens, je leest dat goed. Het geld klotst in Brussel tegen de plinten terwijl in Nederland belasting betaalt over iedere kiezel waar je over struikelt. Verschil moet er immers zijn, kennelijk. Bah!