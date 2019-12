‘Ahmed Aboutaleb (PvdA) is een traditionele moslim, zeker niet zo progressief als iedereen denkt!’

Ahmed Aboutaleb is niet de man waarvan de meesten denken dat hij is. Dat zegt Shirin Musa, vrouwenrechtenactiviste en zelf ook moslima. Ze vindt dat de meeste Nederlanders een onjuist en te seculier beeld hebben van de man die namens de PvdA burgemeester van Rotterdam is.

Als premier Rutte wordt gevraagd naar het toonbeeld van geslaagde integratie, verwijst hij graag naar Ahmed Aboutaleb. De PvdA’er en Rotterdamse burgemeester is geboren in Marokko maar spreekt keurig en ietwat bekakt Nederlands. In navolging van de minister-president zien ook veel andere Nederlanders hem nu als baken van hoop voor de toekomst: Aboutaleb toont aan dat integratie wél zin heeft.

Maar schijn bedriegt, zo suggereert Femmes for Freedom-directrice Shirin Musa, die strijdt voor vrouwenrechten. Ze verzet zich hevig tegen de religieuze onderdrukking die orthodoxe religieuze stromingen prediken, met name jegens vrouwen. En ze vindt dat ze daarbij wel wat meer steun van Aboutaleb zou mogen krijgen, die in plaats daarvan koketteert met labels als ‘salafist’ en daar de kwaadaardigheid niet van lijkt in te zien. Bij PowNed gaf Musa eens duidelijk aan hoe zij over de zaken dacht:

“Aboutaleb is een vrij traditionele moslimman die problemen over vrouwenrechten niet benoemt. Juist hij, een moslimman, moet zich uitspreken voor mensenrechten van moslimvrouwen in Nederland. Juist een man als Aboutaleb moet zich uitspreken voor vrouwenrechten!” Shirin Musa is erg kritisch op de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb en haalt zijn uitspraak van 2 jaar geleden (“Elke moslim is een beetje salafist.”), gedaan voor de NPO Radio 1-microfoon, nog even aan. “Hij is niet zo progressief als iedereen denkt. Elke moslim is een salafist? Nou, ik niet!”

Aboutaleb heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen.