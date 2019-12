Betrapt! Femke Halsema tilt de belastingbetaler met veel te lage huur voor burgemeesterswoning

Femke Halsema blijkt fijn te genieten van haar nieuwe leventje als burgemeester van Amsterdam. Terwijl haar familieleden flink de bloemetjes buitenzetten en zichzelf boven de wet wanen, heeft de burgermoeder zichzelf een cursus creatief boekhouden cadeau gedaan. En die betaalt zich uit: de belastingbetaler is het kind van de rekening.

Nu Ridouan Taghi en zijn zus vastzitten in politiebewaring, lijkt de aanduiding van ‘s lands bekendste crime family zo’n beetje over te gaan naar de burgemeesterswoning van Amsterdam. Daar woont natuurlijk het gezinnetje Halsema. Je hebt er zoonlief die inbreekt op woonboten en manlief die het luxe pand gebruikt als loods voor verboden wapens.

En dan hebben nog het hoofd van de familie, Femke Halsema herself. Zij graait dan wel niet met haar hand in de kas, maar toch weet ze met een waar scala aan trucs te zorgen dat de bankrekening zo dik mogelijk blijft. Als daar wat dubieuze huurovereenkomsten voor moeten worden gesloten, dan moet dat maar. GeenStijl wist vandaag het één en ander boven tafel te krijgen:

“Burgemeesters betalen maximaal 18% van hun salaris voor het gebruik van een ambtswoning. Als de werkelijke waarde van de woning hoger is, ziet de Belastingdienst het verschil als ‘loon in natura’, waarover ook inkomstenbelasting moet worden betaald. Deze extra belasting wordt, volgens de wet, door de gemeente betaald. In de stukken staat dat de Belastingdienst de “economische huurwaarde” van de burgemeesterswoning op 24 oktober 2013 heeft bepaald op 48.000 euro per jaar. Halsema betaalt ongeveer de helft, namelijk zo’n 26.000 euro per jaar.

Halsema verklaarde op 14 september (twee dagen voor het versturen van het Wob-besluit) echter dat ze “een marktconforme huur” betaalt. Die bewering wekte destijds al verbazing, maar het blijkt nu dat de gemeente niet alleen wist dat het een leugen is, maar ook nog eens opdraait voor de extra inkomstenbelasting. Verder betaalt de gemeente ook de energiekosten voor de woning, en hoeft Halsema in tegenstelling tot veel Amsterdammers geen servicekosten af te dragen. Bovendien zijn de huren in Amsterdam sinds 24 oktober 2013 flink gestegen.”