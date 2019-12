Bizar! ISIS-aaiers van KRO-NCRV blijven achter kerstinterview met knuffelterroriste Laura H. staan: ‘Past in tijd!’

Geen greintje berouw vanuit de publieke omroep, ondanks het feit dat ze Kerstmis misbruikt hebben om een voormalige ISIS-terroriste ruimschoots in het zonnetje te zetten. De slachtoffers van ISIS mogen achteraan aansluiten, maar voor de daders is er voldoende ruimte om hun verhaal te doen. Telkens maar weer, zeker met Kerstmis: het feest dat ze nota bene wilden uitroeien.

Heeft u bij de publieke omroep nog niet genoeg aanstelverhalen gezien van de lui die een paar jaar geleden nog koppensnelden in het ISIS-kalifaat. Of op z’n minst ‘s avonds op zwoele Syrische zomeravonden aankropen tegen degenen die de hoofden van ongelovigen stonden af te hakken? Ja? Mooi! Want de KRO-NCRV had deze Kerstmis precies wat u zocht: nog meer medelijden met voormalige ISIS-fans die, nu het kalifaat eenmaal gevallen is, met hangende pootjes weer op Schiphol stonde en zichzelf ineens óók slachtoffer waanden.

Zoals Laura Hansen, één van de vele ISIS-bruiden die meende dat leven in een geroofd land midden in een onherbergzame woestijn beter was dan dat Nederland vol ‘kafirs’. Maar met Kerstmis ineens dikke tranen janken terwijl ze – alweer – geïnterviewd werd door de Nederlandse televisie. Half het land boos, want die aanstelleritis van ISIS-handlangers kennen we nu wel. We horen veel te weinig van de slachtoffers van die terroristen. Deels omdat ze dood zijn. Maar zeker ook deels omdat media zoals de NPO liever de daders aan het woord laten. Daar hadden veel mensen deze Kerst schoon genoeg van, maar excuses maken? Nee, joh. De KRO-NCRV prees hun eigen wanprestatie nog eens even extra aan:

“We zien dat de uitzending(en) veel met mensen doet. Er zijn negatieve reacties, maar juist ook heel veel positieve reacties. Laura heeft haar straf uitgezeten en probeert haar leven weer op de rit te krijgen. Het is een opzienbarend verhaal. Door dit te vertellen, appelleert het aan vergevingsgezind zijn, en past het ook in deze tijd.” “Laura doet haar opzienbarende persoonlijke verhaal, zonder daarmee haar schuld te ontkennen. Ze heeft fouten gemaakt, heeft daarvoor een straf uitgezeten en daarmee haar schuld voldaan. Ze is nu aan het re-integreren in de samenleving. Dat hebben we laten zien.”

Echt, schaamteloos. Misschien dat minister Arie Slob nog een goed voornemen voor 2020 kan verzinnen: bezuinig elke omroep dat ISIS-tuig ophemelt helemaal de moeder. Geen genade!