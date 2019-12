Bizarre provincie wil prachtig natuurgebied omploegen voor zonnepanelenpark; alleen FVD is tegen

Als het aan de provincie Overijssel ligt, wordt een prachtig natuurgebied straks overhoopgegraven. Want natuur is natuurlijk prachtig, behalve waar het de bureaucratische klimaatdoelen in de weg staat. Dan moeten bomen en heides gewoon wijken voor staal, lithium, glas en andere door mensen vervaardigde gedrochten. De enige partij die zich tegen de aantasting van het landschap verzet, is Forum voor Democratie.

De Nederlandse natuurgebieden staan onder druk. Doordat het kabinet PFAS- en stikstof- en CO2-maatregelen moet regelen, en er targets te halen zijn, moet natuurgebied verdwijnen ten faveure van maatregelen die op papier beter zouden zijn voor de natuur. Klinkt dat vreemd, arbitrair en als een bureaucratische schijnwerkelijkheid? Drie keer juist, maar het is wél een gevaar dat grote delen van de Sallandse Heuvelrug verdwijnen.

Want nationaal park of niet: de klimaatmaatregelen zijn heilig. En dus trekt de natuur aan het kortste eind. Velden vol zonnepanelen, dát is namelijk wat we als land nodig hebben:

“De omwonenden, zeven huishoudens, snappen niet dat uitgerekend op zo’n mooie plek, grenzend aan de Zunasche Heide en met riant uitzicht op de glooiingen van nationale park de Sallandse Heuvelrug, een zonnepark moet komen. De initiatiefnemer is de Coöperatie Notter-Zuna (CONZ), die de duurzame voorziening in eigen beheer wil uitvoeren en exploiteren. Met de opbrengst hoopt het samenwerkingsverband projecten in de zorg en voor generatiebestendig wonen binnen de buurtschap te financieren.”

De politiek is ooverdovend stil, want ja: het klimaatbeleid leunt op steun van bijna alle partijen, van GroenLinks tot VVD. Alleen Forum voor Democratie doet nog een poging om de Zunasche Heide te redden:

“Politieke partij Forum voor Democratie (FvD) wil dat de provincie onderzoekt of er een verbod kan komen op zonneparken in natuurrijk en agrarisch gebied, zoals in Zuna. De Statenfractie van het FvD vindt dat het dagelijks provinciebestuur de inwoners van Zuna gerust moet stellen door in geweer te komen tegen het geplande zonnepark van de lokale coöperatie. Bij dergelijke plannen moet volgens Forum het creëren van draagvlak altijd de boventoon voeren. Tattersall: „Dit project in Zuna levert daaraan geen positieve bijdrage. Er wordt onrust veroorzaakt onder de burgers door het plaatsen van een zonnepark waarvoor geen steun bestaat.”

Heel benieuwd of er zal worden geluisterd, of dat er gewoon roekeloos doorgebouwd wordt aan onrendabele duurzame luchtkastelen. Ook al weet ik vermoedelijk het antwoord al: het blijft goed om te hopen, toch?