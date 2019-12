D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma opent aanval op “Poetins poedel” Geert Wilders: ‘Stoppen met zeuren!’

PVV-leider Geert Wilders gaat de Kerstdagen in met een gebutst ego: hij is vandaag namelijk hard aangevallen door D66-collega Sjoerd Sjoerdsma, die het blonde Kamerlid verwijt de poedel van de Russische president Poetin te zijn. De D66’er is het er niet mee eens dat Wilders vindt dat Europa moet “stoppen met zeuren” over het illegaal annexeren van het Oekraïense gebied de Krim door Rusland.

Ja, jongens, ik weet het: rOb JeTtEn Is EeN rOboT!!!1!eins en d66 ZiJn AlLeMaAl EuRoFiEle MaLlOtEn!!!. Maar zelfs stilstaande, wereldvreemde klokken die hun bril inruilen voor een paar lenzen hebben zo nu en dan gelijk. Zoals wanneer ze die absurde Poetin-aflebberij die kennelijk zo modieus is bij (aanhangers van) Forum voor Democratie en de PVV aan de kaak stellen.

Want ziet u: Poetin geeft geen zak om Nederland. Hij geeft alleen om Rusland. En alleen om Rusland als hij er zelf de alleenheerser over kan spelen. Hij is als voormalige communist echt geen gelovig christen: alleen een opportunist. Anders was hij ook niet van zijn vrouw gescheiden. Zou Nederland er beter uitzien als het vanuit Moskou werd bestuurd. Natuurlijk niet: we zouden als wingewest worden gebruikt. Alle rijkdom gestript en op vrachtwagens naar St. Petersburg en het Kremlin. Zwarte Piet, moslims, en een Nexit? Je bent echt een rund als je denkt dat Poetin dáár z’n handen aan gaat branden.

Toch denken veel PVV’ers – op z’n best nogal naïef, op z’n slechtst regelrecht landverraad – dat we iets kunnen leren van de kleptocratie die Rusland heet. En die malle ziekte is zelfs overgeslagen naar de leider van die partij. Geert Wilders vindt dat we dus maar eens allemaal collectief de andere kant op moeten kijken als Poetin de landkaart van Europa beschouwt als een spelbord van Risk, en z’n legers op de Krim in Oekraïne zet. Wilders:

“”Poetin opent spoorbrug van Russisch vasteland naar Krim” Mooi! De Krim is prachtig, ben er vaak geweest van Simferopol tot Sebastopol en Jalta. Rusland zal het nooit meer teruggeven aan de Oekraïne – terecht of niet – deal with it @ministerBlok. Sancties tegen Rusland ivm MH17 zijn terecht maar hou eens op met zeuren over de Krim.”

Waarop D66’er Sjoerd Sjoerdsma zeer terecht antwoordt:

“Poetins poedel Geert Wilders spreekt: we moeten stoppen met zeuren over de Krim, agressie, oorlog, bezette gebieden en internationaal recht…”

En nogmaals: ja jongens, DdS wOrDt EeN lInKs VoDjE!!! Roep maar. Doe maar. Maar D66 heeft hier wel helemaal gelijk. Als je politieke standpunten inmiddels zo tribaal zijn dat je zelfs vanuit de pavlov-weersomstuit al bereid bent om ons land te verkopen aan de Russische maffiabende van Poetin, heb je even lekker helemaal niks te zeueren.