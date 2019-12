D66-leider Rob Jetten zet roze bril op en jubelt over de integratie: ‘Het gaat goed!’

Op het randje van 2019 voelde D66-voorman Rob Jetten toch nog de behoefte om nog even flink uit te halen naar z’n collega’s op de rechterflank van de Nederlandse politiek. Hij noemt ze niet bij naam, maar zet ze weg als “politici die mensen op basis van hun afkomst in de hoek zetten”, en heeft daarom een advies voor ze “open in 2020 de ogen!”

Was het eerder dit jaar nog groot nieuws dat D66-leider Rob Jetten zijn bril afzette, omdat hij z’n ogen had laten laseren, is het in het puntje van 2019 ineens opmerkelijk dat hij een flitsende roze bril heeft opgezet. Voor 2020 ziet de sociaal-liberaal het allemaal ontzettend rooskleurig in, zo vernemen we van hem. In De Volkskrant schreef hij een stuk waarin de integratie van nieuwkomers in Nederland domweg wordt bewierookt: “Met de integratie ging het dit jaar uitstekend,” aldus Jetten en zijn fractiegenoot Jan Paternotte.

Op Twitter deed Jetten daar nog een schepje bovenop, inclusief venijnige uithaal naar Geert Wilders en Thierry Baudet, al deed de D66-man moeite om dit tweetal niet bij hun naam te noemen. Hij schreef:

“Als we naar de cijfers kijken gaat het goed met onze integratie. Toch zijn Nederlanders met een migratieachtergrond voor veel politici de kop van jut. Aan al die politici die mensen op basis van hun afkomst in de hoek zetten: open in 2020 de ogen!”

De opmerkingen van Jetten krijgen bijval vanuit linkse partijen. Corinne Ellemeet, GroenLinks-Kamerlid, noemt het Volkskrant-artikel een “goed stuk,” maar PVV-Statenlid René Dercksen vond dat de D66’er zich niet aan de werkelijkheid had gehouden. “Groeten, de feiten,” schreef hij bij een link naar een artikel waarin beschreven wordt dat de bijstandsuitkering steeds meer een “allochtonenuitkering” aan het worden is.