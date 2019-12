De grote gapende Sylvana-wensput is geopend: of u even €5000 wil storten voor een BIJ1-Kamerzetel

Sylvana Simons is op jacht naar uw geld. Ze wil deze kerstvakantie nog dat het Nederlandse publiek haar €5000 overmaakt, zodat ze kan beginnen met het voeren van een campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. “BIJ1 wil de Tweede Kamer in,” schrijft de partij: “Want Nederland kan op links wel wat versterking gebruiken. Hoewel rechtse en radicaal-rechtse partijen de wind in de zeilen lijken te hebben, bieden zij geen oplossingen.”

Het is al een tijdje bekend: Sylvana Simons wil het niet laten bij haar grandioos geflopte poging uit 2017 om in de Tweede Kamer te komen. Ze gaat het gewoon nog een keer proberen! Ondanks dat de steun voor haar partij zelfs in SJW-bolwerk Amsterdam met flinke stappen achteruitholt, is Sylvana niet van het opgeven: Nederland zal en moet de politieke arm van Kick Out Zwarte Piet in de blauwe bankjes krijgen – of we dat nu willen met z’n allen, of niet.

En om dat voor elkaar te krijgen, moeten wij allemaal een paar euro gaan ophoesten. Of althans, dat is het idee:

“Nu is het tijd om door te groeien: BIJ1 wil de Tweede Kamer in. Want Nederland kan op links wel wat versterking gebruiken. Hoewel rechtse en radicaal-rechtse partijen de wind in de zeilen lijken te hebben, bieden zij geen oplossingen. De grote problemen van onze tijd – economische ongelijkheid, klimaatverandering, racisme – vragen om een politiek van radicale gelijkwaardigheid. In maart 2021 zijn de volgende verkiezingen al, dus moeten we in 2020 campagne gaan voeren. Dat kost geld: voor affiches, brochures, advertenties, zaalhuur en andere kostenposten. Daarom willen we je vragen om een donatie voor de campagnekas, zodat we nog vóór het einde van de Kerstvakantie ons doelbedrag van € 5.000 kunnen halen, zodat we in 2020 sterk uit de startblokken kunnen komen.”

Hoeveel geld de partij tot dusverre heeft opgehaald, is onbekend. Maar om de borg bij de Kiesraad te betalen moet alleen al €11.250 worden neergeteld. Met een beetje geluk betalen de BIJ1-fans zich dus suf om Sylvana met een handjevol flyers op campagne te sturen, maar gaat haar borg linea recta naar de staatskas wegens onvoldoende steun. Ik zeg: win-winsituatie!