De Kerstman mag opzouten, hier is zijn veel betere Joodse tegenhanger: Hanukkah Harry!

Kerstmis komt eraan, en dat betekent natuurlijk één ding: het wordt weer tijd om de kerstklassiekers op te zetten. The Christmas Carol, Home Alone, Jingle All the Way of misschien wat heftiger: Die Hard.

Toch mag er ook één favoriet niet in de verzameling ontbreken: de beslommeringen van de Kerstman en zijn Joodse collega ‘Hanukkah Harry’. Deze sketch uit 1989 in het (nog altijd actieve) Saturday Night Live is al bijna 30 jaar een regelrechte tv-hit. We zien hoe de Kerstman – van origine de christelijke Sint Nicolaas – op Kerstavond met koorts in bed ligt. Supersneu natuurlijk, zeker aangezien miljoenen kinderen op hun cadeautjes wachten.

Gelukkig voor hen is er nog Hanukkah Harry: de Joodse tegenhanger van ‘Santa Claus’, die bij Joodse kinderen langsgaat om cadeautjes te bezorgen. Met het uiterlijk van een orthodoxe rabbijn rijdt hij op zijn rendieren Masha, Herschel en Schlomo door de nachtelijke hemel. En Harry blijkt de kwaadste niet: hij wil best Sinterklaas helpen met Kerstmis, ondanks dat het niet een feest van zijn religie is.

Dus kijk eens aan, dat is nog eens broederschap. Genieten dus maar!