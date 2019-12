Dit was het zinderende 2019 van Thierry Baudet: van ontblote bovenlijven tot Peter R. de Vries grillen

Er is weer een jaar voorbij, niet alleen voor u en voor mij, maar ook voor de hoofdrolspelers van de vaderlandse politiek. Daar hoort ook Thierry Baudet bij. En die heeft natuurlijk een behoorlijk wild jaar achter de rug. Van de provinciale statenverkiezingen winnen, tot zich maandenlang verdedigen om de term ‘boreaal’. Maar ook: lekker planten shoppen met de creditcard van ome Henk, die vervolgens opstapt. DDS vat het samen in zes fragmenten.

Thierry met een bouwhelm op z’n knijter, verliefd op hightechtreinen (november)

Haha, en iedereen maar denken dat Forum voor Democratie ons land wil gaan heroveren met een heus ‘Renaissanceschip’. Op het Bataviawerf in Flevoland kunnen zo nog niets twee van die schepen in elkaar draaien, maar ze moeten straks wel triomferend de haven van Scheveningen binnenvaren?!

Gelukkig heeft FVD een oplossing gevonden: magnetische zweeftreinen. Die zijn de absolute en ontegenzeggelijke toekomst van dit land. Jammer alleen dat Renaissancezweeftreinen een stuk minder lekker bekt.

Extreem moeie Thierry die door de Kamergangen dwaalt (oktober)

Ja, beste FVD’ers, jullie mogen in Thierry Baudet dan misschien jullie nieuwe profeet zien. Maar uiteindelijk is hij ook maar een mens. En zoals ieder normaal mens moet hij ook gewoon een uurtje of 7 á 8 tukken om nog te kunnen functioneren. Dus wanneer hij tot ‘s avonds laat in de Tweede Kamer moet blijven voor een debat over stikstof, met als uiteindelijke uitkomst dat Nederland voorlopig helemaal niets gaat doen. Behalve meer onderzoeken, meer getreuzel en meer geaarzel… ja, voel je je wel een beetje een uitgeblust spook. Dat vrij door de Tweede Kamer beweegt, maar daarmee is dan ook alles gezegd. We hopen dat je alsnog prettig geslapen hebt, Thierry!

Thierry laat geen spaan heel van nationale zeurkous Peter R. de Vries (juli)

We hadden het natuurlijk al met clickbait in de kop gezet, dus dan moeten we het ook waar maken: Thierry Baudet die het opneemt tegen het nationale talkshowwonder Peter R. de Vries. U weet wel: de man die in iedere denkbare show op elk denkbaar tijdstip zijn oneindige wijsheid mag uitstallen. Nou, dat gebeurde dus bij Café Hendriks & Genee afgelopen zomer. Of althans, dat was de bedoeling. Maar dat was dus buiten de FVD-voorman gerekend, die goedgeluimd voor de dag kwam en er en passant ook nog even wat anti-Peter-zinnetjes in zijn optreden wist te frommelen. Toch leuk.

Bewezen: Thierry Baudet is het allergrootste sekssymbool van politiek Den Haag sinds Henk Bleker (augustus)



Vroeger, toen had je in Den Haag dus zo’n staatssecretaris die parlementaire verslaggevers van het NRC in zijn Groningse bedstee wist te kletsen. Maar verder: Den Haag is een stoffige bende met nog stoffigere pakken. Maar in 2017 veranderde dat plotsklaps toen de Elvis Presley van de Haagse kaasstolp zijn intrede deed. Alles was ineens anders. Het Binnenhof werd Graceland, en de deernes stonden in dikke rijen van de FVD-fractiekamer tot en met het Spui. Een imago dat Thierry natuurlijk graag cultiveerde, onder meer met pikante exposities. Soms aan de rand van een zwembad, maar soms alleen zonder een shirt. Laat de haters maar haten, Thierry shinet!

Naar verluidt kon DENK’er Selçuk Öztürk na afloop van dit debat drie dagen lang alleen nog maar snikkend in de foetushouding Turkse pizza’s eten (oktober)

Topless foto’s zijn leuk, een beteuterde Peter R. de Vries natuurlijk ook. Maar uiteindelijk gaat het bij een Kamerlid dan toch over wat hij of zij doet in de Tweede Kamer. En dan specifiek in de belangrijkste vergaderzaal van het land. Dus als daar rake (doch verbale!) klappen worden uitgedeeld, dan is dat natuurlijk extra leuk. Zeker als de ontvanger van die verbale hoogstandjes niemand minder is dan de sjoemelende Turks-Roermondse pandjesbaas Selçuk Öztürk. En dat het onze Thierry is die hier de bokshandschoen hanteert, dat is alleen maar weer handig. Want als het iemand anders was geweest, had het fragment niet in dit jaaroverzicht gepast. Logisch, of niet soms?

Bonus: Thierry Baudet op tv betekent overuren voor producenten van ‘vrouwvriendelijke porno’

Ja. Hier hoeven we dus geen enkel woord meer aan vuil te maken. Toch?