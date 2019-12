Een uitstekend advies van Hans Teeuwen: pleeg geen zelfmoord voordat het 2020 is!

We gaan 2019 natuurlijk niet zomaar achter ons laten. Daar hebben we iemand voor meegenomen. En dat is natuurlijk niemand minder dan de enige echte Koning van de Lach: Hans Teeuwen!

Misschien dat Ongehoord Nederland binnenkort eens wat écht leuke cabaretiers de eindejaarsconference kunnen laten doen. Maar tot het zover is zitten we opgescheept met ieder jaar dezelfde linkse meuk: Claudia de Breij, Youp van ‘t Hek en Marc-Marie Huijbregts. Horen we je diep zuchten? Bij DDS begrijpen we je volkomen! Daarom is hier speciaal voor onze lezers een rechtse grappenmakert om het jaar feestelijk uit te luiden!

En ja, mensen, we weten dat deze video niet van afgelopen maand is, maar al van een poosje eerder. Maar dat mag de pret niet drukken, toch? Want laten we duidelijk zijn: elke video van Hans Teeuwen (en daar zijn er daar tegenwoordig een boel van), hoe belegen dan ook, is nog altijd beter dan iedere spliksplinternieuwe ‘grap’ van zo’n “eigentijdse” NPO-boy. Toch?

Dus, jongens, knoop het goed in je oren: gebruik veel drugs, wens elkaar niet te klef een gelukkig nieuwjaar (want dat deden de Duitsers ook al in ’40-’45!) en wacht nog even voordat je voor die trein springt. Want er is beter weer op komst: heus!