Forum voor Democratie is op haar na de grootste partij van Nederland: ‘Nog 2 dagen te gaan! Help ons!’

Met minder dan 36 uur te gaan voordat het 1 januari is, wordt op het partijkantoor van Thierry Baudets Forum voor Democratie de adem ingehouden. Lukt het de beweging om de grootste ledenpartij van Nederland te worden vóór 2020? Ze zijn er bijna, zo melden ze.

WOW! We zijn er BIJNA! Nog ongeveer 1.500 leden en dan zijn we de grootste partij van Nederland. We hebben nog 2 dagen te gaan! Helpt u ons om als grootste politieke beweging 2020 in te gaan? Word dan NU lid en maak familie, vrienden en kennissen lid! https://t.co/Cyfw4Jb7gM pic.twitter.com/lCn3IsSxva — ForumvoorDemocratie (@fvdemocratie) December 29, 2019

De knallende champagnekurken laten nog op zich wachten tot morgenavond middernacht, maar bij Forum voor Democratie wordt alvast een eerste bescheiden feestje gevierd: men heeft 40.000 leden binnengehaald. Een mijlpaal! Daarmee is de ploeg van Thierry Baudet nog niet de grootste ledenpartij van Nederland, maar het komt toch aardig in de buurt. Zelf ziet de partij genoeg ruimte om de eindsprint tot het nieuwe jaar nog te winnen. “We zijn er BIJNA!,” schrijft de politieke beweging op Twitter: “Nog ongeveer 1.500 leden en dan zijn we de grootste partij van Nederland.”

Als Forum voor Democratie dat weet te realiseren, krijgen ze méér subsidie dan partijen als het CDA of de SP. Iets waar natuurlijk halsreikend naar wordt uitgezien.

Andere politieke partijen zien met lede ogen aan hoe de politieke start-up in slechts drie jaar doorstoot naar zo’n dominante positie in Nederland. Het CDA grijpt de gelegenheid aan om te benadrukken dat Forum voor Democratie niet staat voor “het land dat we willen doorgeven.” Liever hebben zij een “zij-aan-zijmaatschappij“. En wie dat wil realiseren moet – you guessed it! – lid worden van het CDA.