FVD gooit schattige hondjes in strijd om grootste partij van Nederland te worden: ‘Allermooiste kerstcadeau!’

Forum voor Democratie wil op 31 deember de grootste ledenpartij van Nederland zijn. Om dat te bereiken is de partij zelfs bereid om onconventioneel promotiemateriaal in te zetten, zoals schattige dieren. Geef uzelf het “allermooiste kerstcadeau” en word lid van de partij, aldus luidt de boodschap.

We zijn er zo dichtbij: bijna is FVD de grootste ledenpartij van Nederland! Alleen met uw steun kunnen we de politiek veranderen. Trakteer uzelf op het allermooiste kerstcadeau en word voor 1 januari lid van Forum voor Democratie! https://t.co/Cyfw4Jb7gM pic.twitter.com/3eDiuXinQc — ForumvoorDemocratie (@fvdemocratie) December 18, 2019

Aan het einde van het jaar worden de balansen weer opgemaakt: alle partijen moeten rapporteren hoeveel leden ze hebben, en de subsidie voor het hele komende jaar wordt bepaald. De partij met de meeste leden, krijgt de meeste subsidie voor het onderdeel partijleden. Zaak dus voor FVD om te zorgen dat zij dat zijn, en niet de SP of het CDA. De partij gaat daarom in de laatste maanden van het jaar all-in met een campagne om op het randje van 2019 nog snel zo veel mogelijk leden te werven. Of het gaat lukken de grootste te worden? De partij is er niet ver vandaan, zo beweert FVD zelf.

In ieder geval wordt geen methode onbenut gelaten. Behalve onweerstaanbare puppy-oogjes zet FVD ook groffer geschut in: zo zien we Thierry Baudet een kerstboom door de FVD-vertrekken in de Tweede Kamer slepen en wordt het kantoor van senator Paul Cliteur aangevallen door aggressieve windmolens. Of de PR-campagne succesvol is, zullen we over zo’n twee weken weten als alle partijen hun lidmaatschapscijfers moeten inleveren bij de Tweede Kamer.