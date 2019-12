Geert Wilders eet een oliebol en bezweert: ‘2020 wordt het jaar van de PVV!’

De leider van de grootste oppositiepartij in de Tweede Kamer heeft zin in het aankomende jaar. Hij heeft er alle vertrouwen in dat hij de politiek in de aankomende twaalf maanden naar zijn hand kan zetten. Het wordt “het jaar van de PVV,” aldus Wilders terwijl hij samen met zijn politieke dinnetje Fleur Agema een oliebol wegstouwt.

2019 is een jaar om snel weer te vergeten voor de PVV. De partij werd weggevaagd uit het Europese Parlement en gedecimeerd in de Provinciale Staten en de Eerste Kamer. Tot overmaat van ramp stemden nukkige PVV-Statenleden ook nog eens publiekelijk op Forum voor Democratie, om hun onvrede over de koers van Wilders duidelijk te maken. De peilingen waren desastreus en ook het debat wist hij niet meer te domineren.

Tot afgelopen zomer. Forum voor Democratie ging publiekelijk onderuit met de rel om en met Henk Otten, en de PVV profiteerde. Momenteel staat de partij weer op een respectabele plek in de peilingen en lijkt een voortijdige dood voor de PVV – in ieder geval voorlopig – afgewend. Reden voor partijleider Geert Wilders om opgelucht adem te halen en met optimisme vooruit te kijken naar 2020. Hij doet dat met enkele tweets. Zoals eentje waarin hij, omringd door oliebollen en vuurwerk, het nieuwe jaar inluidt.

Maar in een andere is hij serieuzer over wat hij wil bereiken: hij wil, net als Trump zich voornam te doen met de VS, Nederland weer groot maken. De lat ligt daarbij hoog: “2020,” aldus een van zelfvertrouwen blakende Wilders: “Het jaar van de PVV! “