GroenLinks-raadslid wil verbod op PVV en Forum voor Democratie: ‘Anti-democratische organisaties’

De vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergadering blijken twee niet bijster goed verankerde grondrechten in Nederland te zijn. Of tenminste bij GroenLinks Amsterdam. Daar hebben ze namelijk een raadslid genaamd Imane Nadif, en zij zinspeelt openlijk op het verbieden van twee politieke tegenstanders: PVV en FVD. Ze zouden namelijk “anti-democratisch” zijn.

Bij GroenLinks Amsterdam lopen er meer onfrisse figuren rond dan alleen huursjoemelaar Femke Halsema en de stalinistische Rutger-Groot Wassink. In de raad zit ook Imane Nadif, die vandaag de dag begonnen is door te pleiten voor het “opheffen” van twee partijen die de meeste van haar eigen politieke idealen niet delen: de PVV en FVD.

De Klaveriaanse dame reageert daarmee op een bericht van Minister Dekker die anti-democratische clubs makkelijker wil kunnen verbieden. Daarbij doelt de bewindsman dus op “jihadistische organisaties, motorbendes of radicale dierenactivisten.” Zeg maar de Caloh Wagohs van deze wereld, of de Hofstadgroep, of Volkert van der G.-groeperingen. Geen politieke partijen die wellicht compleet andere ideeën hebben dan GroenLinks, maar wel akkoord gaan met het idee van democratie in ons land en zich voegen naar verkiezingsuitslagen – ook als die voor deze partijen niet altijd een fantastisch verhaal vertellen.

Dat weet Nadif natuurlijk ook wel. Maar een kans om je politieke tegenstanders met de lange arm van de staat het zwijgen op te leggen? Die kan je natuurlijk niet voorbij laten gaan!

Met deze actie weet de hoofdstedelijke GroenLinks-diva zich overigens voor de tweede keer binnen één week op een niet bijster jofele manier in de kijker te spelen. Van het weekend kwam ze nog in aanvaring met de politie, die haar moest verwijderen bij een demonstratie op Schiphol die volkomen uit de hand was gelopen.