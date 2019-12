Het allerbeste cadeau voor je linkse familieleden: dit hilarische boek over het communisme

Dit boek heeft al menig links persoon spoedig van z’n malle ideeën af geholpen. En wellicht is je zus, moeder, nicht of vriendinnetje van je broer de volgende die het licht zal zien.

Communisme, socialisme, corbynisme, bolsjewikisme en natuurlijk het in Venezuela populaire chavezisme… totalitaire linkse regeringen hebben vele namen gebruikt om hun desastreuze beleid te betitelen, maar de uitkomst was eigenlijk altijd hetzelfde: kommer en kwel, ellende en armoede, geweld en onderdrukking, moord en doodslag. Zonder uitzondering.

Toch zal het je wel bekend zijn: er is in je persoonlijke omgeving altijd die ene persoon die blijft beweren dat het ‘ware’ communisme nog niet geprobeerd is. Dat Karl Marx een verkeerd begrepen individu is en dat het leninisme dat Rusland aan de bedelstaf bracht met andere mensen aan het roer eigenlijk een klinkend succes was geworden. Het is natuurlijk je reinste utopisme, maar goed: sommige mensen houden nu eenmaal graag vast aan onrealistische dromen dan de werkelijkheid onder ogen te zien. Psychologen noemen het cognitieve dissonantie, maar je kan op z’n Hollands ook gewoon spreken van kortzichtigheid en domheid.

Dus hoe je dat dan, dat ene familielid of die specifieke collega genezen van het idee dat het communisme nog veel goeds in petto heeft voor de wereld? Heel simpel: geef hem of haar gewoon het boek “Why Socialism Works” van Harrison Lievesley cadeau. Je hoeft er maar één keer doorheen te bladeren om te beseffen: yup, het communisme is een verderfelijke en onmenselijke ideologie waardoor nog geen land ter wereld is vooruitgeholpen. Een echt aanradertje voor onder de kerstboom dus!