Hoofddoekdragende RTL Boulevard-verslaggeefster: ‘Haatreacties uit islamhoek? Erger dan die van moslimhaters!’

Islamitische Nederlanders hebben het lastiger met kritiek van hun religiegenoten dan van moslimhaters, zo verklaart de regelmatig bij RTL Boulevard optredende influencermoslima Ruba Zai. Ze zijn constant bezig elkaar de maat te nemen, tot op het absurde af, vindt Zai.

Wie dingen doet op televisie of internet leert al vrij snel: je krijgt een buslading aan haatreacties van allerlei werkloze, in de kelder van hun moeder wonende eeuwige maagden. Bij De Dagelijkse Standaard hebben we dat zeker gemerkt de afgelopen jaren, maar ook binnen de islamitische gemeenschap van Nederland is het bekend dat je kop er roekeloos afgemaaid wordt als je ‘m boven het maaiveld durft uit te steken.

En dan heus niet alleen van de GEERT WORDT PRESIDENT-lui. Wat blijkt? Moslims in Nederland hebben het vooral zwaar vanwege hatelijke opmerking van hun medemoslims. Die hebben altijd wel wat aan te merken op hun zogenaamd niet streng genoeg zijnde kleding of gedrag. Influencer Ruba Zai, die regelmatig mag aanschuiven bij RTL Boulevard, vertelt erover in De Volkskrant:

“Ook vanuit de islamitische gemeenschap in Nederland zijn de reacties niet altijd even lovend, zei je eens in een vlog.

‘Vanuit die hoek vind ik de negativiteit eigenlijk nog erger. We komen uit dezelfde gemeenschap, we hebben dus allemaal te maken met moslimdiscriminatie. Ik krijg al heel veel over me heen van niet-moslims en ik moet tien keer harder werken om mezelf te bewijzen. En dan krijg ik nare reacties van moslims over mijn make-up die ze ongepast vinden, of over een stukje haar dat te zien is.

‘In Nederland veroordelen moslims elkaar harder dan in andere landen, is mijn ervaring. Ik ben vaak in Maleisië geweest. Daar zag ik vrouwen in korte rokjes in de shoppingmall lopen. Wanneer de gebedsoproep klonk, pakten ze net als de rest hun spullen bij elkaar om te bidden. Geen haan die ernaar kraaide, iedereen deed zijn eigen ding.’”