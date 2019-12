In memoriam: ‘Sexy Lolita’ Sue Lyon overleden (1946 – 2019)

Een van ‘s werelds meest bekende ‘sekssymbolen’ is overleden. Sue Lyon werd bekend na haar als Lolita in Stanley Kubricks gelijknamige film. Ze had al langere tijd last van een slechte gezondheid.

Kubricks Lolita uit 1962 is de verfilming van de roman van Vladimir Nabokov. Het verhaal draait om een man van middelbare leeftijd, die geobsedeerd raakt door een twaalfjarig meisje.

Lyon speelde in tientallen films en televisieproducties maar haar rol in Lolita bracht haar de meeste roem. Naar verluidt deden achthonderd meisjes auditie voor de titelrol van de film. Lyon moest naar eigen zeggen 25 keer opdraven voor verschillende auditierondes.

De actrice was tijdens haar leven vier keer getrouwd. Haar derde huwelijk was met de voor doodslag veroordeelde Cotton Adamson, die tijdens de huwelijksvoltrekking vastzat.

Lyon laat een dochter na, uit haar tweede huwelijk.