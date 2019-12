Jesse Klaver begint Kerstmis met aanval op vrijheid van meningsuiting: ‘Je mag niet alles zeggen!’

“De vrijheid van meningsuiting betekent niet dat je zomaar alles mag zeggen,” aldus luiden de profetische woorden waarmee de Jessias vandaag Kerstmis inluidt. Een erg prettige boodschap, dus, als je geen voorstander van GroenLinks bent, maar niet heus.

Vrijheid van meningsuiting en inclusieve linkse politiek zijn al tijden een lastige combinatie. Een nieuw voorbeeld van hoe deze twee werelden steeds verder uit elkaar drijven was vandaag te zien in volle glorie op het Twitter-account van Jesse Klaver. “De vrijheid van meningsuiting betekent niet dat je zomaar alles mag zeggen,” scheef hij. Alvorens een stukje pseudo-journalistieke partijpromotie te tonen die is opgenomen in de beste traditie van de “Trap er niet in”-video van DENK.

Ja, in principe mag je alles zeggen… maar, het mag vooral niet kwetsen. Want dan valt het weer niet onder de vrijheid van meningsuiting. Snapt u? Het klopt natuurlijk niet. Of je bent voor een vrijheid van meningsuiting, en dan mag je inderdaad ook alles zeggen. Of je vindt dus niet dat je alles mag zeggen. Even goede vrienden, maar dan ben je dus géén kampioen van het vrije woord en moet je jezelf daar dan ook niet voor uitgeven.

Dat lijkt me eigenlijk simpel zat, maar kennelijk is het toch de moeite waard om het maar eens opnieuw te herhalen. Geeft niet. Bij GroenLinks zijn ze nu eenmaal een beetje hardleers: daar hebben we mee moeten leren leven!