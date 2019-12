Jesse Klaver viert feest na voltooiing Urgenda-machtsgreep: ‘Historisch! Zet kolencentrales uit, halveer veestapel!’

Jesse Klaver kan met een euforisch gevoel de Kerstdagen in nu de Hoge Raad heeft bevestigd dat Urgenda gelijk heeft: Nederland doet te weinig tegen de opwarming van het klimaat. De regering wordt nu dus ook door het hoogste rechtscollege van het land verplicht meer plannen te ondernemen.

De Kerstman komt pas over vijf dagen langs, maar bij GroenLinks is vandaag het feest al losgebarsten. De Hoge Raad bekrachtigde namelijk het zogeheten Urgenda-arrest, waarmee rechters officieel bepaalden dat de Nederlandse overheid meer moet doen op het gebied van klimaat. Daar kan je een poging van de rechterlijke macht in zien om het parlement en de regering buiten spel te zetten. Dikastocratie, om het in een moeilijk woord van Thierry Baudet samen te vatten.

Maar wat denk je? Zal GroenLinks die mening zijn toegedaan? Tipje van de sluier: nee, niet echt. Zij zijn vooral blij dat ze in de oppositie nu lekker met hun benen over elkaar achterover kunnen leunen. De rechter knapt namelijk hun werk op. Jesse Klaver heeft echter nog wel wat plannen over wat er moet gebeuren. Iets met… de energievoorziening van Nederland ontregelen en boeren aanpakken.

Hij schrijft:

“Dit is historisch. De Hoge Raad heeft besloten: Urgenda won de zaak tegen de overheid terecht. Jarenlang probeerden kabinetten Rutte hieronder uit te komen door in alles tegen te werken. Kabinet, stop met smoesjes en doe je werk. Zet kolencentrales uit. Halveer de veestapel.”

En hoe het nu werkt in Nederland? Er zou wel eens niets op kunnen zitten voor het kabinet dan inderdaad te doen wat Jesse Klaver en Urgenda hen opdragen.