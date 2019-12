Kijk dan! Blokkeerfriezin Jenny Douwes schittert in nieuwe video van FVD: ‘Nederlandse tradities!’

Een opzienbarende aanwinst voor Forum voor Democratie: Jenny Douwes, bekend van haar protestactie om de Kick Out Zwarte Piet-meute weg te houden uit Friesland bij de Sinterklaasintocht in 2017. Ze heeft een video gemaakt voor de partij van Thierry Baudet, waarin ze de partij aanprijst voor hun ondernemersbeleid en voor het feit dat ze zich hard maken voor de tradities van dit land.

Terwijl de rest van Nederland zich klaarmaakt om het oude jaar in alle rust af te sluiten, wordt er op de partijburelen van Forum voor Democratie nog even wat extra pit getoond. Niet alleen blijft de partij tot 1 januari bezig om leden te werven in de hoop de grootste ledenpartij van Nederland te worden, maar ook worden er allerlei gelikte video’s uitgesputterd.

Zo kan de partij bogen op een nieuwe video met de vrouw die, kennelijk, het nieuwe beeld is van Forum voor Democratie in Friesland: Jenny Douwes. Jawel: de moeder aller blokkeerfriezen, die in 2017 succesvol de SJW-bende van Jerry Afriyie weghield bij de intocht van Sinterklaas in Dokkum. Maar behalve ‘blokkeerfriezin’, iets wat Douwes wel bekendheid maar geen brood op de plank opleverde, ook onderneemster. En rijdend op haar motor en overleggend met haar zakenrelaties beveelt ze FVD aan als beste partij voor mensen die hun eigen bedrijf hebben opgezet.

Partijleider Thierry Baudet verklaart trots:

“FVD wil niet alleen onze identiteit beschermen, de democratie herstellen, de immigratie stoppen en ons zelfvertrouwen terugbrengen – maar ook volop ruimte geven aan ondernemende mensen. MKB-ers. ZZP-ers. Iedereen die iets van zijn of haar leven wil maken. Samen gaan we het doen!”

Er komen in 2020 geen verkiezingen. Maar duikt Jenny Douwes op op de FVD-kieslijst bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021? Op basis van deze video moeten we zeggen… dát zou zomaar kunnen!