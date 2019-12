Kijk dan: geestelijk gehandicapte Trump braakt bizarre onzin uit over “gassen spuiende windmolens”

Dat de Democraten in de VS het bij het juiste eind hebben om Donald Trump nog vóór de verkiezingen uit het Witte Huis te willen jagen, bleek afgelopen weekend wel weer. De oranje mafklapper gaf een speech bij Turning Point USA en sprak over windenergie. Waar hij de meest groteske onzin verkocht.

Dat Donald Trump een steekje los heeft, heeft inmiddels iedereen op de wereld wel door die zich door betere bronnen laat informeren dan alleen Fox News en Breitbart. We hebben het dan nog niet eens over de volstrekte afwezigheid van normen en waarden (“grab them by the pussy”, seks met pornosterren terwijl z’n vrouw hoogzwanger thuis zit), maar ook over de teksten die hij uit z’n keel krijgt. De oppernarcist Trump is er van overtuigd dat hij het meeste briljante is dat op deze aarde rondloopt sinds de sterfdag van Leonardo da Vinci.

Maar in feite zit je te kijken naar een verwende babyboomer met beginnende dementie en een pikzwart hart. Wat je dan krijgt is zaken zoals bij z’n toespraak afgelopen weekend voor z’n kritiekloze fanclubje Turning Point USA. Waar Trump zich ineens ontpopte als expert op het gebied van windenergie. Dat is hij natuurlijk niet, de enige twee zaken waar Trump écht goed in is zijn hamburgers eten en liegen. Hoe dan ook, deze onzin wist hij desalniettemin uit te bazelen. Het is tenenkrommend, zo ontzettend dom:

“I never understood wind, I know windmills very much, I’ve studied them more than anybody…tremendous fumes, gases are spewing into the atmosphere, you know we have a world, the world is tiny compared to the universe.”

Hoe kan Alec Baldwin ooit nog Trump geloofwaardig nadoen bij Saturday Night Live? Trump is zelf al de grootste parodie die op twee benen rondloopt op deze planeet. Met of zonder toiletpapier aan zijn schoen.