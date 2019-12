Kijk dan: homoseksuele Brabander voor z’n huis in elkaar geslagen door roedel homohatende Marokkanen

Dapper, dat deze man met naam en toenaam op beeld durft te verschijnen. En dan ook nog man en paard noemen. In dit geval: dat een stel Marokkanen hem gewoon voor zijn huis in elkaar heeft gehoekt, alleen maar omdat hij op mannen valt.

Stel je eens voor: je heet Bart Janssen, en je woont nietsvermoedend in Eindhoven. Je weet wel: stad van de carnaval, ondernemerslust, Nederlandser dan dat ga je het niet krijgen. Maar dan ineens worden voor je huis ineens de wetten van het ISIS-kalifaat toegepast. Omroep Brabant beschrijft de treurige situatie:

“Bart Janssen loopt woensdagavond naar de supermarkt als hij aangesproken wordt door een groep jongeren. ”Ze vroegen of ik homo ben. Ja, antwoorde ik”, vertelt Janssen. ”Ze begonnen meteen te spugen maar ik liep door naar de Jumbo.” Vijf minuten later stapt Bart de supermarkt uit en valt de groep van zeven jongens hem aan.”

De tekst spreekt netjes en politiek-correct over ‘jongeren’, maar wie het bijbehorende video-interview met Bart (dapper!) bekijkt, ziet dat het slachtoffer zelf geen blad voor de mond neemt: dit waren geen gewone ‘jongeren’, maar Marokkanen. Die dus groepsgewijs homo’s proberen te spotten, om ze daarna af te tuigen. Omdat ze op mannen vallen.

Gaat dus lekker met het onderwijs in Nederland. Kennelijk zijn scholen niet in staat om in ieder geval een basale vorm van verdraagzaamheid aan alle leerlingen over te brengen. Treurig. En daar werd Bart dus de dupe van.