Kijk hoe lievv, Theo Hiddema en kater Bram willen je lid maken van Forum voor Democratie: ‘Mooi dagje!’

Het nieuwste lid van Forum voor Democratie is… Bram, de viervoetige vriend van Theo Hiddema! Of althans, dat wil de partij ons doen laten geloven met een geinig nieuw filmpje dat vandaag op social media verspreid werd.

Met nog maar een dikke week te gaan voordat het 2020 is, zet Forum voor Democratie op alles om het jaar te eindigen als de grootste ledenpartij van het land. De beweging heeft al vanalles uit de kast getrokken om dat te bereiken: Thierry Baudet verkleed als de Kerstman, en zelfs schattige hondjes. Maar in een ultieme poging om alle dierenliefhebbers van Nederland aan zich te binden heeft FVD ditmaal partij-idool Theo Hiddema en zijn snoezige kater Bram de barricaden op gestuurd.

Volgens Theo Hiddema is kater Bram zo’n enorm goede aanwinst vanwege zijn reusachtige nieuwsgierigheid, maar partijleider Thierry Baudet is serieuzer en noemt het broodnodig dat iedereen z’n hele familie en vriendengroep lidmaakt van Forum voor Democratie. Om samen te strijden tegen diverse pet projects van dit ‘groene’ kabinet. Thierry:

“Doe als Theo Hiddema! Maak je favoriete huisgenoot lid! Of je broer, je zus, je ouders, je (klein)kinderen! Samen stoppen we de waanzin van dit kabinet: de massale immigratie, de stikstofgekte en de klimaatplannen. Samen pakken we de controle terug!”

Of het Forum voor Democratie gelukt is om de grootste partij van Nederland te worden, zullen we in januari 2020 horen. Dan maken alle politieke partijen hun lidmaatschapsaantallen bekend.