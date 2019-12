Kijken! PVV en FVD steunen boeren in strijd tegen het kabinet: ‘Nepparlement! Absurd, zinloos en volstrekt onnodig!’

FVD spreekt mét de boeren, niet óver de boeren! De stikstofwet raakt de boeren en ons land in het hart. #FVD-senatoren Annabel Nanninga en Nicki Pouw-Verweij gingen in gesprek met de mensen die het doelwit zijn van dit kabinet. We moeten de boeren steunen! https://t.co/Cyfw4Jb7gM pic.twitter.com/pdKqAztgZ9

— ForumvoorDemocratie (@fvdemocratie) December 17, 2019