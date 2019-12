Koekoek! Gerechtshof vindt sisverbod Rotterdam in strijd met de vrijheid van meningsuiting

Nou, daar ben je dan mooi klaar mee! Proberen ze in Rotterdam er alles aan te doen om straatintimidatie tegen te gaan, krijg je van het gerechtshof de deksel op je neus. In de havenstad hebben ze namelijk al een tijdje een sisverbod, maar deze zou volgens het gerechtshof in strijd zijn met de vrijheid van meningsuiting.

In 2016 liet een onderzoek zien dat er een groot probleem is omtrent straatintimidatie. ’84 procent van de vrouwen in de leeftijd van 18 tot 45 jaar zijn wel eens op een hinderlijke en opdringerige wijze’ lastiggevallen, zo valt te lezen in het AD. Begin 2018 deed het beruchte sisverbod haar intrede in Rotterdam.

“Straatintimidatie is sinds begin 2018 strafbaar in Rotterdam. Het idee komt van Joost Eerdmans partijleider van Leefbaar Rotterdam en in het vorige college wethouder handhaving. Het sisverbod zoals het in Rotterdam wordt genoemd, is volgens het gerechtshof in Den Haag geheel in strijd met de vrijheid van meningsuiting zoals in de grondwet staat geschreven. Alleen door een gezamenlijk besluit van de Tweede en Eerste Kamer kan een beperking in de grondwet worden aangebracht. Daarnaast vindt het hof dat het niet duidelijk is welk gedrag strafbaar is in de Rotterdamse bepaling.”

Everon el F. was de eerste die hiervoor voor de rechter moest verschijnen. De rechter oordeelde dat hij schuldig was aan het lastigvallen van vrouwen. Het leverde hem uiteindelijk een boete op. Deze is nu van tafel geveegd, aangezien F. in hoger beroep voor het grootste deel is vrijgesproken. Het gerechtshof achtte wel bewezen dat de man verschillende vrouwen heeft lastiggevallen, maar is tegelijkertijd van mening dat er geen sprake is van een rechtsgeldige strafbepaling.

“Everon el F. werd eind vorig jaar schuldig bevonden aan het lastigvallen van enkele vrouwen. Hij had ze op een zomerdag in het centrum seksueel geïntimideerd door dingen als ,,Hé schatje, ga je nu al weg?” en ,,Blijf nog even bij me, kom mee naar de South Side”, te roepen. Hij riep niet alleen naar de vrouwen maar achtervolgde hen ook, maakte kusgebaren of ging erg dicht naast hen zitten op een bankje.”

Op Twitter laat Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam weten dat hij niet bij de pakken zal neerzitten. “We gaan naar Den Haag. Dit gaat niet om de vrijheid van meningsuiting, maar om het belagen, sexueel intimideren en hinderen van vrouwen op straat waar 84% mee te maken heeft in Rotterdam.”

We gaan naar Den Haag. Dit gaat niet om de vrijheid van meningsuiting, maar om het belagen, sexueel intimideren en hinderen van vrouwen op straat waar 84% mee te maken heeft in Rotterdam. https://t.co/LFRXVILqhP — Joost Eerdmans (@Eerdmans) December 19, 2019

