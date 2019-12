Lief hoor! VVD-mastodont Hans Wiegel steekt veer in bips van Thierry Baudet: ‘Hij is echt knap!’

Genant voor Mark Rutte: de grootste coryfee van zijn politieke partij loopt weer eens opzichtig flirten met de man die misschien wel z’n grootste electorale concurrent is. Het is bijna de afdeling herenliefde, zo overduidelijkt maakt Hans Wiegel ouvertures naar Thierry Baudet.

Mark Rutte loopt weer eens een blauwtje. Want staat hij op het punt misschien wel het grootste ‘idool’ van zijn hele partij te verliezen aan de tegenpartij? Afgaande op de bijna verliefde teksten in de Leeuwarder Courant van VVD-erelid Hans Wiegel zou je dat wel haast gaan denken:

“[Hans Wiegel] maakte Baudet voor het eerst mee toen die promoveerde in Leiden. Grijze professoren stelden moeilijke vragen in het Frans en Duits. ,,Thierry stond daar, en hij sprak hen onmiddellijk toe in hun eigen taal. Dat is echt knap. Hij is opgewekt en eigenwijs. En een belangrijke eigenschap voor een politicus is dat je een beetje eigenwijs bent. Anders ben je een grijze muis, en die hebben we genoeg.’’

Op het congres van Forum voor Democratie kwam afgelopen maand de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra spreken. ,,En wie was er op die happening van de VVD? Paul de Leeuw. Een beste jongen natuurlijk, maar toch een ander soort figuur. Dus: ik volg Thierry met grote belangstelling. En ik vind het verdomd aardig dat hij hier weer langs komt.’’”