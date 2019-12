LOL! GroenLinkser zwaar in de penarie nadat hij immigratie wilde stoppen: partij zegt dat hij “geheckt” is

Dit is even een heerlijke saga. Opnieuw hebben we een politicus die iets soms op Twitter zegt, waarna hij meent “gehackt” (of zoals zijn partij dat zegt: “geheckt”) te zijn.

Bij DDS geloven we in het feit dat ieder verhaal op z’n eigen unieke manier verteld dient te worden. Dit verhaal, van de GroenLinkse afdelingsvoorzitter uit Heerhugowaard genaamd Roy Korbijn, kunnen we het beste de verschillende aktes afdoen met een stripverhaal in tweets. Akte één: dit is Kim Boon, verslaggeefster van het rechtse YouTube-kanaal UP!. Zij tweet het volgende over immigratie:

Gezien de plek in het politieke spectrum die zij inneemt (zo’n beetje waar FVD staat), mag dat natuurlijk niet zo’n verrassing zijn. FVD wil de immigratie beperken; dat is algemeen bekend. De tweet doet dan ook niet zoveel en ontvangt wel wat retweets, maar is zeker niet het doelwit van OPHEF!!!1!!!

Dat verandert echter als de 26-jarige Roy Korbijn de tweet van Kim plagieert en haar woorden de zijne maakte. Akte 2:

Afgezien van de plagiaat is het natuurlijk een opmerkelijke tweet, van een GroenLinks-afdelingsvoorzitter. Eindelijk een GroenLinkser die een beetje immigratiekritisch wordt. Het kán nog, kennelijk. GroenLinks is dus niet helemáál overgenomen door de opengrenzenmeute. Alhoewel? Akte 3…

En zo krijgt Roy Korbijn er van veel meer GL’ers en DWARS’ers (GroenLinks-jongeren) er van langs. Een beetje een afwijkende mening afwijken? Een beetje anti-woke zijn? Schande! Walgelijk! Weg met Roy! Boe! Weerzinwekkend, rechts! Treinen naar het oosten! Enfin, u kent het wel: de hele linkse morele vingerwapperbrigade viel heen over Roy, omdat hij op één punt van de zoetsappige GroenLinks-middelmaat durfde af te wijken.

Kim Boon heeft er niet minder lol om: “GroenLinkser jat mijn tweet met daarin een oproep om de migratie te stoppen, wordt vervolgens door heel Dwars bekritiseerd. Geeft daarna aan dat hij is “geheckt” en verwijdert tweet + account. Mijn dag kan in ieder geval niet meer stuk . ” Geheckt? Ja, echt.. akte 4:

Roy was dus gehackt. Net als Gerrit Hiemstra, Erik van Muiswinkel, Wendy van Dijk en Anthony Weiner. Allemaal een loer gedraaid! Ja hoor, jongens! Hele gemene brutaliteit.