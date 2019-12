LOL, kijk dan: Kerstman Geert Wilders deelt cadeautjes uit aan PVV’ers die lief zijn geweest

Terwijl FVD-voorman Thierry Baudet de Kerstdagen viert met warme gedachten aan Syrische christenen, gooit zijn ambtsgenoot Geert Wilders (PVV) het over een totaal andere boeg. De leider van de grootste oppositiepartij vliegt door Nederland en deelt cadeautjes uit aan PVV-Kamerleden die dat kennelijk verdiend hebben. We wish you a Merry Christmas, klinkt het op de besneeuwde achtergrond.

Terwijl fans van PVV-leider Wilders het in elkaar knutselen van Paint-werkstukjes voor Facebookpagina’s met titels als ‘Geert Wilders, onze president #wegmetmsm’ tot kunst hebben verheven, pakt de PVV zelf het aan met wat professionelere software. Heuse virtuele 3D-winterdorpjes en groene schermen zijn er aan te pas gekomen om de PVV-voorman zijn aanhangers een zalig Kerstmis te wensen.

Maar waar collega Baudet dat doet met Syrische christenen, zet Wilders in op de Hollywood-versie van Kerst met de Kerstman en rendieren. En dus vliegt Wilders over een land dat er verdacht Scandinavisch uitziet, maar vermoedelijk toch gewoon Nederland moet voorstellen. En krijgen PVV-Kamerleden, onder wie Tony van Dijck en Vicky Maeijer een pakje toegeworpen. En de blijde boodschap ernaast: “FIJNE KERSTDAGEN!!”

Op zich zit het filmpje geinig in elkaar. Het is hoe dan ook beter dan beter dan de ietwat tenenkrommende video van de PVV Overijssel van afgelopen november, waarin een roetveegpiet werd ontvoerd en tegen zijn zin zwart geschminkt.