Misselijk DENK toont zich van antisemitische kant: probeert voorstel om Jodenhaat te bestrijden weg te stemmen

DENK heeft zich week tevergeefs geprobeerd om een voorstel om de aanpak van jodenhaat te verstevigen van tafel te vegen. Ze kregen alleen halfzachte steun van Sylvana Simons, maar de rest van de politieke partijen van Amsterdam was het eens met het voorstel van VVD, FVD, CDA en CU.

Zoals vaak op schokkende video’s te zien is, is de Dam in Amsterdam zo’n beetje het epicentrum van het Nederlandse antisemitisme. Om de haverklap staan er weer antisemitische idioten Joden te bedreigen, Hitlergroeten te maken, of anti-Joodse terreurbewegingen te steunen. Er schort dus nog een hoop aan de aanpak van jodenhaat in de hoofdstad. Reden voor rechtse oppositiepartijen om daar een uitgebreid voorstel over te schrijven. Er komt nu een plan van aanpak om Jodenhaat te bestrijden.

Alleen, als het aan de jodenhaters van DENK had gelegen, was het plan er niet geweest:

“De gemeenteraad van Amsterdam heeft een initiatiefvoorstel aangenomen voor een actieplan tegen Jodenhaat. In het Amsterdamse onderwijs komt structurele aandacht voor de Sjoa en de gevolgen daarvan. Ook zal de gemeente actief gaan werken om de aangiftebereidheid onder Joodse Amsterdammers te vergroten en het aangifte doen makkelijker te maken. Verder komt er meer onderzoek naar de aard en omvang van antisemitisme in de hoofdstad. Het voorstel was gedaan door het CDA, de VVD, FvD en de ChristenUnie. Alleen de politieke beweging DENK stemde tegen.”

DENK heeft een lang track record als het gaat om antisemitisme. Ze zijn vanwege al te bizarre anti-joodse uitspraken al eerder naar de politie verwezen. De Raad voor de Journalistiek oordeelde ook dat het niet onzorgvuldig is om de partij te omschrijven als jodenhaters. Ook vond Kuzu het tijd om anti-discriminatieakkoorden jegens Joden te schrappen, omdat sommige mensen grapjes maken over Marokkanen.