Narcistische Henk Otten luidt 2019 uit met laatste poepscheet over Thierry Baudet

Dingen die we niet meenemen naar 2020: Henk Otten en z’n steeds maar opnieuw opgewarmde prak over Thierry Baudet, terwijl hij zelf niets meer te bieden heeft dan een partij die zich gedraagt en stemt als een ware VVD-kloon.

Nog maar één dag te gaan, en dan is Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet ook weer verlost van al die jaaroverzichten waarin nog eens wordt teruggeblikt op die bewuste avond in maart, toen hij het woordje ‘boreaal’ gebruikte. Onverstandig, zeker omdat Baudet kon en moest weten dat z’n vijanden op de loer lagen om hem te verbinden aan de bruine kant van de geschiedenis.

Maar om dit nu ene begrip nu het absolute dieptepunt van het jaar te noemen? Alsof er dit jaar niets ergers is gebeurd, variërend van oorlog, terrorisme, massale toeslagenfraude, belastingverhogingen en stikstofcrisis tot het overlijden van Jules Deelder en het wangedrag van de vers geïmpeachte president Trump? Nee, dat slaat natuurlijk nergens op. Maar goed, dan kennen we met z’n allen de eeuwige en vermoeiende zeurkous Henk Otten nog niet. Die zegt een eigen, zelfstandige partij te willen beginnen, maar in werkelijkheid alleen maar z’n oude club loopt te bashen. Vernieuwende politiek hebben we nog niet gehoord van ‘GO!’, wel telkens dezelfde talking points over het woordje ‘boreaal’. Zo ook dit weekend weer bij WNL, waar Otten het jaar mocht uitluiden:

“Voormalig Forum voor Democratie-lid en medeoprichter van de partij Henk Otten noemt de boreale speech van partijleider Thierry Baudet na de Provinciale Statenverkiezingen “het dieptepunt van het afgelopen jaar”. “Die speech kwam echt uit het niets”, vertelt de politicus in de NPO Radio 1-special Van Oud Naar Nieuw van Omroep WNL. “Ik had direct door dat het grote gevolgen zou hebben. Ik had Thierry gezegd om verbindend te zijn en dan krijg je dit… Jarenlang keihard gewerkt en dan wordt alles op het spel gezet met die speech.””

Op naar 2020. Met een beetje geluk: daarin geen spotlights voor Henk Otten. Dat zou al een hoop schelen om het aankomende jaar alvast draaglijk te maken, nietwaar?