Nederland mee met de tijd: drugsdrone onderschept bij gevangenis Alphen aan den Rijn

Het is weliswaar 29 december maar: welkom in 2019! Drugskoeriers zijn verleden tijd en kiezen tegenwoordig voor drugstransport via een drone. Iedereen met ook maar een vleugje fantasie voelde dit allang aankomen, maar het wordt nu wel héél snel de norm.

Drugsdrone

De gevangenis in Alphen aan den Rijn was vrijdagavond getuige van een mislukte drugsdeal. Vanuit een nabij geparkeerde auto voltrok zich een heuse operatie. Een drone met een pakketje werd van daaruit gelanceerd en vloog over de gevangenismuur.

Bewakers waarschuwden de politie, want die zagen het hele gebeuren voor hun ogen voltrekken. Toen de politie (vrij snel) arriveerde was de auto echter al verlaten. Ze vonden een geactiveerde controller en een nog verpakte drone. Later bleek dat één pakketje in de omheining bovenop de gevangenismuur was beland en er op de binnenplaats een drone met een ladinkje drugs was gevonden. Het besturen van een drone bleek toch moeilijker dan in eerste instantie gedacht!

Nieuwe wetgeving

Er is een 28-jarige Rotterdammer opgepakt en er wordt nog gezocht naar twee andere verdachten. In het artikel van de politie wordt een opvallende toelichting gegeven over waarom de man is opgepakt:

“Sinds 1 november is het strafbaar om verboden middelen de gevangenis in te smokkelen. Dit geldt voor bezoekers, leveranciers, maar ook voor mensen die hiervoor een drone gebruiken. Mensen die proberen verboden spullen binnen te smokkelen riskeren een celstraf van maximaal 6 maanden.”

Je vraagt je dan toch af of het naarbinnensmokkelen van verboden middelen in de gevangenis vóór 1 november wél legaal was? Wat dan weer de vraag oproept waaróm dat al die tijd legaal is geweest?! Dat is misschien nog wel opvallender dan drugs vervoeren via een drone!