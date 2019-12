NPO-clowns van Nieuwsuur verklaren “klimaatstress” tot écht probleem, want dat zegt een ‘poll op YouTube’

Volgens een uiteraard geheel representatieve steekproef op een site vol kattenfilmpjes, make-up tutorials en alt-rechtse brulbavianen ervaart bijna de helft van alle Nederlanders wel eens “klimaatstress”.

Maar liefst 44% van alle Nederlanders lijdt aan de compleet verzonnen psychische conditie genaamd “klimaatstress”. Hebben psychiaters, peilers, of überhaupt wetenschappelijk geschoolde mensen dat onderzocht? Haha, natuurlijk niet. Het is gewoon een uitkomst van een peiling op YouTube, gehouden door het zichzelf heel serieus nemende NPO-nieuwsprogramma Nieuwsuur. Maar gezien de zeer twijfelachtige methode van peilen kunnen we ons afvragen of wíj dit wel serieus moeten nemen:

Gelooft u het zelf? Van iedere drie mensen die u kent, zou er dus één moeten lijden aan de nieuwste modeziekte: klimaatstress. En wellicht zelf wel twee van die drie mensen. Ja mensen, klimaatstress is een ware epidemie. De gekkekoeienziekte is er niets bij!

Maar even serieus: b ij de NPO-collega’s van EenVandaag hebben ze tenminste nog een eigen Opiniepanel waarin ze met maatschappelijke groepen werken die ze tegen elkaar kunnen wegen. Maar na één Opiniepanel was al het belastinggeld bij de NPO kennelijk al op, want immers moesten ook het salaris van Matthijs van Nieuwkerk en de vliegtickets voor een vooraadje BN’ers van het c-garnituur naar het nieuwste Wie is de mol-vakantieland betaald worden. Jammerdebammer dus voor Nieuwsuur, dat zich moet bedruipen met amateuristische peilinkjes op social media. Die dus ook door de dichtstbijzijnde klimaattienner of een willekeurige Luxemburgse vlaggenrealist op Twitter hadden kunnen zijn aangemaakt.

Top hoor! Echte kwaliteitspeiling.