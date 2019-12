Oppereurofiel Guy Verhofstadt ontploft richting Nigel Farage: ‘Extreem-rechtse populist! Schande!’

Het is weer eens tot een aanvaring gekomen tussen Guy Verhofstadt en Nigel Farage. Verhofstadt is zo’n beetje de aartseurofiel van het Europese Parlement, terwijl Nigel Farage geldt als één van de belangrijkste drijvende krachten achter Brexit. Verhofstadt is boos dat Farage niet actief deelneemt aan een protest tegen Polen, en kaffert hem daarom uit op social media.

Dat de liberale fractievoorzitter in het Europese Parlement, Guy Verhofstadt, zijn humeur niet altijd onder controle heeft, was vandaag wel weer zichtbaar. Hij was het er niet mee eens dat de Brexit Party van Nigel Farage zich niet achter een motie schaarde die Polen op de vingers tikte voor hun compleet belachelijke idee om ‘LHBTI-vrije zones’ in te richten. Sommige partijen stemden tegen omdat ze homohaters waren, anderen, zoals Farage, vinden principieel dat Brussel zich er niet mee moet bemoeien. De Brexit Party onthield zich van stemming.

Dat kan je misschien een beetje een bange houding noemen, maar ja: we hebben het over Guy Verhofstadt, de man die altijd op windkracht 10 staat te schreeuwen dat de oplossing voor ieder denkbeeldig probleem ‘meer EU’ is. En zoniet, dan is de oplossing ‘véél meer EU’. En ditmaal wordt Farage helemaal onder het verbale braaksel gekotst. Hij zou een extreem-rechtse populist zijn, en een “schande” zijn. Verhofstadt:

U ziet het dus: we hebben weer eens te maken met een ontzettend stabiele geest, en een uiterst kalme man met precies het juiste temperament om straks heel Europa te leiden! Ahem…