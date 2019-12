Peter R. de Vries gaat los op Koning Willem-Alexander: ‘Hij verdoezelt veel!’

De traditionele Kersttoespraak van Koning Willem-Alexander is niet uitzonderlijk goed gevallen in huize R. de Vries dit jaar, zo kunnen we opmaken uit mopperige tweets van de talkshowschnabbelaar. Hij vindt de monarch maar een beetje hypocriet, door op te roepen niet altijd jezelf als perfect te willen presenteren… terwijl hij zelf een RVD heeft die het staatshoofd aan alle kanten opdoft en oppoetst.

Ondanks dat Peter R. de Vries uiteraard vindt dat hij nooit iets fout doet, heeft hij kennelijk wel mededogen voor mensen die wat minder geweldig en fantastisch zijn als de schnabbelkoning van Hilversum. Daarom neemt het (in zijn ogen, uiteraard!) Schild der Zwakken het op voor de Nederlandse bevolking. Want zij laten zich toch maar weer mooi iets op de mouw spelden door die slinkse koning Willem-Alexander. Gelukkig hebben we het intellect van Peter R. de Vries om ons te verweren tegen die perfide Oranje indoctrinatie.

En dus verkondigt Peter:

“Grappig dat de Koning stelt dat we niet altijd ‘de perfecte versie van onszelf’ hoeven te laten zien. Zelf heeft hij de Rijksvoorlichtingsdienst die alle plooien recht strijkt, veel verdoezelt en immer een ‘perfecte versie’ van ons Koningshuis presenteert.”

Deksels! Dat we daar nog niet aan gedacht hebben met z’n allen! Toch maar goed dat Peter R. de Vries onze real life Superman is, die ons beschermt tegen de aristocratie die ons tips á la YouTube-influencers probeert in het oor te fluisteren.