Pfff… Gemeente Vijfheerenlanden doet ‘meneer en mevrouw’ in ban, vanaf nu alleen nog genderneutraal ‘mensen’

De Gemeente Vijfheerenlanden gaat vanaf heden de inwoners niet meer aanspreken met ‘geachte heer/mevrouw’, maar met ‘beste mensen’. Of er daadwerkelijk iemand in die gemeente was die zich stoorde aan de aanhef is onduidelijk, maar wat maakt het uit? Virtue signalling is belangrijk, hoor!

Beste lezers en lezeressen van DDS,

Wij moeten aan u, mijnheer en mevrouw de lezer, toch een pijnlijke mededeling doen. Ik (m) kwam namelijk een bericht op het spoor van de gemeente Vijfheerenlanden. Dan zullen uw door uw testosteron en/of oestrogeen aangestuurde gedachten vást in eerste instantie denken: ‘jongens en meisjes, waar ligt dat nu helemaal?’ Nou, zal ik mijn mannelijke en vrouwelijke publiek uitleggen: dat is dus een weinig boeiend lapje grond in Utrecht. Misschien gaat het binnenkort wel Vijfmensenlanden heten. Wie weet.

Want onder leiding van de nieuwe burgemeester Sjors Fröhlich doet de gemeente een oude “””seksistische””” gewoonte in de ban: de Vijfheerenlanderiaansen ‘meneer’ en ‘mevrouw’ noemen. Hoe durft die rotgemeente! En die erfzonde wordt nu dus verbeterd, dankzij Frölich de Verlosser. Iedereen maakt sprongetjes van blijdschap en eet beschuit met roze én blauwe muisjes. Hoera:

“Een brief niet beginnen met ‘Geachte heer/mevrouw’, maar met ‘Beste mensen’. De gemeente Vijfheerenlanden gaat Amsterdam achterna en wil meer genderneutraal communiceren naar inwoners. Ook de gemeente Vijfheerenlanden wil kijken of het meer genderneutraal kan communiceren. Volgens het gemeentebestuur heeft het ‘een voorbeeldfunctie’ richting inwoners. ,,We vinden het belangrijk dat alle genders op de juiste wijze worden aangesproken’’, zegt woordvoerder Marieke Kuysters. Maar het plan staat nog in de kinderschoenen, benadrukt zij. ,,We zijn er nu over na aan het denken hoe we dit het beste kunnen gaan doen.’”

Zo, en dan ga ik nu weer met de Barbies spelen en lipgloss op m’n gezicht smeren. En daarna halve liters bier bestellen in het café. Want dít moet gevierd worden!