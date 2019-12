Poldermoslims tekenen massaal petitie om meisjes op school in vol islamitisch gewaad te laten meegymmen: ‘Keuze!’

Een groep zelfverklaarde ouders, docenten en oud-leerlingen van de Westlandse school ISW Hoogeland is boos op het schoolbestuur, omdat deze het momenteel niet toestaat om te gymmen in jurken of lange broeken. De club – die zichzelf framet als ‘pro-keuze’ maar eigenlijk vooral ‘pro-islam’ is – is een drammerige petitie gestart om meisjes ook verkleed als Michelinmannetje te laten gymmen. Duizenden tekenden al.

Terwijl het grootste gedeelte van Nederland de afgelopen dagen zich ontfermde over het Kerstfeest, waren duizenden moslims in ons land zich voornamelijk kwaad aan het maken. Op een school in de Zuid-Hollandse gemeente Westland, welteverstaan, vanwege zoiets pietluttigs als het kledingbeleid tijdens de gymlessen. De school eist dat leerlingen in normale sportkleren gaan sporten, en dat vinden duizenden islamitische fundamentalisten in ons land heel gek: ze willen dat meisjes zichzelf van top tot teen bedekken en als wandelende rolmopsen meedoen aan hardlopen, verspringen, voetbal en ringzwaaien.

In een petitie (met inmiddels 3.500 ondertekenaars uit het hele land) klaagjanken ze:

“Wij – Leerlingen, Docenten, Ouders, Oud-leerlingen, Kennissen van de leerlingen – constateren – Het schoolbestuur heeft met alle LO-docenten besloten dat iedereen tijdens de gymles een korte broek met korte mouwen draagt.

– Een heleboel leerlingen zijn het hier niet mee eens.

– Iedereen moet zich goed voelen tijdens de gymles, in de kleding die hij/zij draagt. en verzoeken – de keus om zelf te kiezen tussen een lange of korte broek en lange of korte mouwen.”

De petitie krijgt steun van mensen die in het frame over keuzes trappen, maar het grootste gedeelte van de ondertekenaars lijkt toch vooral islamitische geloofsregels tot in de gymles dwingend te willen opleggen aan jonge meisjes. Onder wie ook ons aller Haagse salafist Arnoud van Doorn.

Binnen de islamitische wereld zijn gymlessen al langer een heikel punt, ook omdat het gaat om lichamelijke beweging met jongens én meisjes. Bij de islamitische Yunus Emre-scholengemeenschap in Den Haag hebben ze daarom maar besloten om de twee geslachten aparte lichamelijke opvoeding te geven. Dat zou meer in overeenstemming zijn met de moslimleer.