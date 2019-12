PVV en FVD boos door PvdA in de hoek van jodenhaat en holocaustrelativering geduwd te worden: ‘Politiek spelletje!’

Vlak voor het kerstreces in de Tweede Kamer zijn de politieke partijen PVV en FVD nog even kwaad geworden op de PvdA. Kamerlid William Moorlag had een motie ingediend waarin hij schreef dat organisaties die de holocaust relativeren of jodenhaat propageren, nooit meer bij de overheid aan tafel mogen voor overleg. De twee rechtse partijen vonden dat hiermee een excuus gezocht werd om zich met een halve smoes van de Farmers Defence Force te ontdoen.

De Tweede Kamer is sinds gisternacht op reces, maar niet voordat in de laatste stemmingssessie van het jaar nog even hard is uitgehaald naar de PVV en FVD, naar aanleiding van een motie van de PvdA, die aangenomen werd door de hele Tweede Kamer minus de partijen van Geert Wilders en Thierry Baudet. Indiener William Moorlag omschreef zijn motie als volgt:

“Heel vaak gaat het in de politiek om details en techniek, maar er zijn kwesties waarin je een heldere morele grens moet trekken. Vandaag was dat het geval en ik dank de meerderheid van de Kamer voor de gegeven steun aan deze motie.”

En de tekst luidde:

“De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om personen of organisaties die de Jodenvervolging en de Holocaust, de met niets vergelijkbare misdrijven tegen de menselijkheid, relativeren of bagatelliseren geen positie aan overleg- en onderhandelingstafels te geven; en gaat over tot de orde van de dag.

Op basis van de tekst lijkt geen zinnig denkend mens (nou ja, misschien op fascisten, aanhangers van islamistische stromingen of antisemitische kerkgenootschappen zoals Pius X na) hier tegen te kunnen zijn. Als je de geschiedenis gaat verminken, verlies je je recht op inspraak. PvdA-leider Asscher maakte er op Twitter dan ook een publieke aantekening van dat PVV en FVD tegen de motie stemden: “Aangenomen. Maar PVV en FvD hebben hier tegen gestemd (!)”

De twee partijen laten zich zomaar aansmeren dat ze de Holocaust relativeren, en lieten via een stemverklaring van PVV-Kamerlid Barry Madlener weten waarom ze tegen hadden gestemd.

Op Twitter deed PVV-Kamerlid Lilian Helder er nog een schepje bij richting PvdA-leider Asscher: “Uw vorige fractieleider Diederik Samsom zei altijd ‘wel het eerlijke verhaal vertellen.’ Fijne feestdagen en de groeten aan meneer Corbyn!” Dat laatste is een verwijzing naar de leider van de Britse PvdA-zusterpartij, die al jaren onder vuur ligt vanwege het antisemitische virus dat Labour in haar greep houdt. Corbyn verloor vorige week de verkiezingen van de Conservatieven met ruime cijfers.