PVV-tokkie Henk Bres wil dat boeren Jesse Klaver “onder de stront spuiten”

Van een normale conversatie met een politieke tegenstander is PVV-fractievertegenwoordiger Henk Bres allang niet meer gediend. Iedereen die zijn lijn niet volgt, moet van de Haagse Wilders-volgeling gewoon een ordinaire poepdouche krijgen, te beginnen met GroenLinks-leider Jesse Klaver.

Bij de PVV loopt een hoop tuig rond. Onder hen ook de Haagse fractievertegenwoordiger Henk Bres, die bij de boerenprotesten van vandaag de kant kies van de boeren. Nu is dat natuurlijk zijn goed recht, maar de wijze waarop hij zijn steunt kenbaar maakt laat nog wel wat te wensen over. Zo denkt Henk dat het een goed idee is als Tweede Kamerleden die in gesprek willen met de boeren publiekelijk vernederd en ‘gestraft’ worden voor het innemen van ‘foute’ standpunten.

Die zienswijze zet Bres op Twitter kracht bij door boeren op te roepen om Jesse Klaver de volle laag te geven met eventuele meegebrachte giertanks. “Spuit die Klaver onder de stront!!!”, aldus Bres die noch aan een gebrek aan fatsoen, noch aan uitroeptekens een tekort heeft.

Henk Bres is sinds 2018 een vertegenwoordiger van de Haagse PVV-fractie, en heeft in de tijd zijn partij al vaak genoeg in de problemen gebracht door steeds maar weer extreme standpunten in te nemen. Zo associeerde Bres zich met een statement dat het tijd wordt om een “goeie Hitler” zwarte mensen te laten uitroeien, en meent hij raddraaiers te moeten uitmaken voor “kankeraap.” Ook is hij op social media actief met het delen van antisemitische plaatjes.