PVV valt rechtbank aan om weigering door nazi’s vermoorde Joodse rechters te eren: ‘Geen valide reden denkbaar!’

De PVV maakt zich kwaad om het feit dat de rechtank Zeeland-West-Brabant weigert om Nederlandse rechters te eren die vanwege hun Joodse achtergrond door de Duitsers zijn omgebracht in de Tweede Wereldoorlog. Er is “geen enkele valide reden denkbaar,” briest PVV-leider Geert Wilders samen met Justitie-woordvoerder Gidi Markuszower. Ze stellen Kamervragen.

Geert Wilders dient vandaag een viertal Kamervragen in. Ditmaal niet over de islamisering, maar over het gedrag van de rechtbank Zeeland-West-Brabant in Breda. Diverse gerechtshoven hebben de afgelopen tijd gedenkplaten geplaatst, om rechters te herdenken die de Duitse bezetting van Nederland tussen 1940 en 1945 niet overleefd hebben. Veelal vanwege hun Joodse afkomst vermoord door de nazi’s. Amsterdam en Den Haag herdenken de gevallenen, maar in Breda wordt dat door de plaatselijke rechtbank vooralsnog geweigerd.

Wilders, en zijn fractiegenoot Gidi Markuszower, pikken dat niet en stellen Kamervragen aan minister Kajsa Ollongren om de rechtbank alsnog te bewegen om de gevallen rechters te eren. De twee tasten volledig in het duister omtrent de beweegredenen van de rechtbank.

Onafhankelijk parlementair verslaggever Ernst Lissauer heeft gemengde gevoelens bij de parlementaire vragenronde van de twee PVV’ers. Hij laat weten dat hij graag over meer informatie beschikt: “Ik zou het motief willen weten. (Als de gedenkplaten zijn aangeboden) Dat ze er zelf niet bij hebben stilgestaan daargelaten.”

Volgens geldende regels omtrent Kamervragen moet minister Ollongren binnen enkele weken antwoord hebben gegeven op de vragen van Wilders en Markuszower.