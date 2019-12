Rente lening 2020 – Prognose leenrentes 2020

Prognose rente lening 2020

Vooral het afgelopen jaar is geld lenen steeds een beetje goedkoper geworden. Vooral de rente op hogere persoonlijke leningen (vanaf 25.000 euro) zijn sterk gedaald. De reden hiervoor is de hoge concurrentie die de verschillende kredietverstrekkers voeren. Als de één de rente op hun lening verlaagt, volgt de ander, zo bleek het afgelopen jaar.

Hoewel de rente lening nog niet zo hard is gedaald als de spaar- en hypotheekrente, profiteren mensen er nu wel flink van. Maar hoe zit het met de rente op een lening in 2020, gaat die nóg verder omlaag en wordt lenen daardoor aantrekkelijker in 2020? We vertellen je kort hoe wij dit zien.

Wordt geld lenen 2020 nog goedkoper?

Wij verwachten dat de leenrentes in 2020 verder dalen. Zeker bij de wat hogere leenbedragen blijven de kredietverstrekkers flink met elkaar concurreren. Maar de verwachting is dat ook de rentes van de wat lagere persoonlijke leningen dalen in 2020.

Anders is dit bij doorlopende kredieten. In 2019 zagen we hier amper dalingen in rentes. Sterker nog, het productaanbod is zelfs kleiner geworden en sommige kredietverstrekkers zijn zelfs helemaal gestopt met doorlopende kredieten uit te geven. Deze trend wordt volgens ons doorgezet in 2020. Ook zal de maximale opnametermijn door veel kredietverstrekkers worden ingekort.

Rente lening 2020 vergelijken

Geld lenen wordt in 2020 dus nóg iets goedkoper, maar de verschillen tussen kredietverstrekkers onderling blijven groot. Het renteverschil tussen de duurste en goedkoopste lening is soms wel 4 procent! Goed leningen vergelijken is dan ook zeker aan te raden. Let hierbij niet alleen op de rente, maar kijk ook kritisch naar de voorwaarden en de looptijd. Deze twee zorgen er namelijk voor dat een lening met een lage rente alsnog erg duur uitpakken.

Bepaal een gunstige looptijd: Hoe langer de looptijd, hoe lager de maandlasten. Maar daardoor betaal je wél langer en dus meer rente. Stem dus een zo kort mogelijke looptijd af met maandlasten die je makkelijk kunt dragen.

Controleer de voorwaarden: Elke lening heeft andere voorwaarden. Kijk bijvoorbeeld goed of je tussentijds boetevrij extra mag aflossen en of er sprake is van kwijtschelding bij overlijden.

Tip! Met een dalende leenrente vraag je je misschien af “hoeveel kan ik lenen?”. Nou, dat bereken je zelf heel makkelijk en snel op Geld.nl. Aan de hand van een paar vragen weet je precies wat je maximale leenbedrag is, passend bij je persoonlijke situatie. Ontdek het snel!