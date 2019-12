Rob Jetten deelt steek onder water uit aan Thierry Baudet over Syrische vluchtelingen: ‘Voor de toekomst!’

Rob Jetten lanceert een video waarin hij Syrische vluchtelingen bejubelt die Nederland hebben uitgekozen als veilige basis . En alhoewel hij nergens Thierry Baudet bij naam noemt, komen beelden van de FVD-voorman toch voorbij om hem wat speldenprikjes te geven voor de wijze waarop hij over Syrië en vluchtelingen praat.

Abduls huis werd verwoest. Hij moest vluchten. Ik heb veel bewondering voor zijn optimisme. Hier wil hij een toekomst opbouwen voor zijn dochters. Mensen die vluchten voor oorlog en geweld bieden we hier een veilige plek. Fijne kerst, voor Abdul en jullie allemaal! pic.twitter.com/ncCe4ky1Js — Rob Jetten (@RobJetten) December 24, 2019

Bij GroenLinks beginnen ze Kerstmis met een ietwat opmerkelijk pleidooi voor de vrijheid van meningsuiting (doch niet alle meningen, alleen de goedgekeurde!), maar bij D66 pakken ze het net weer iets anders aan. D66-voorman Rob Jetten maakte een video, waarin hij de loftrompet steekt over een Syrisch gezin dat enige jaren geleden naar Nederland vluchtte om veilig te zijn van het geweld dat in Syrië heerste, onder anderen door het brute optreden van de dictatoriale president Assad.

Wanneer dat punt gemaakt wordt, verschijnt kort Thierry Baudet in beeld, die staat te wachten in wandelpad in de Tweede Kamer. Hiermee lijkt Jetten zich verdekt uit te spreken tegen de Kerstwens die Baudet gisteren zelf op Twitter deelde. Hij bejubelde het Syrische christendom en de rol van Assad, iets dat Jetten kennelijk niet zomaar wilde laten passeren.

De beeltenis van Baudet komt ook nog voorbij in het D66-filmpje als Jetten klaagt dat bepaalde politici álle Syrische vluchtelingen wegzetten als profiteurs. We zien een verdwaasde Baudet kijken vanuit de FVD-Kamerbankjes achterin de zaal.

Op een positieve manier werd wel D66-minister Sigrid Kaag in beeld gebracht, die sprak over een “trots volk” en een “oude beschaving.”