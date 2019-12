Stikstofbullebak VVD framet er op los: ‘PVV, FVD en SP zijn tegen banen!’

De VVD zijn in de peilingen bezig met een vrije val naar beneden, en het enige wat ze daar tegen kunnen doen is gewoon door grotesque onzin te verkondigen over andere partijen. Zoals dat een hele rits partijen – waaronder Forum voor Democratie, de PVV, de PvdA en de SP – allemaal “tegen banen” zouden zijn.

Je moet er het lef maar voor hebben. Zelf een absurd strikt stikstofbeleid voeren waarmee de ene na de andere sector op de tocht wordt gezet. Maar vervolgens andere partijen verwijten, dat wanneer zij de oplossing bizar vinden omdat het zelfgeschapen probleem dat ook is, dat zij zogenaamd de Nederlandse werkgelegenheid de vernieling in helpen. De VVD kan dat, met misschien wel de meest schandalige “meme” van heel 2019. Vanochtend zag-ie het levenslicht:

De liberale regeringspartij schreef er bij: “Er is in de Eerste Kamer gestemd over de Spoedwet Aanpak Stikstof. Wij vinden banen en bouwers te belangrijk om links te laten liggen…” Mooi is dat, hè? Jezelf ineens presenteren als de grote redder van alle bouwers en boeren. Precies nadat je ze eerst zelf op stang hebt gejaagd door de ene sector een enorme inkrimping van de veestapel door de strot te duwen, en de andere eerst bijna failliet te laten gaan.

Ja, zo kan ik inderdaad ook heel makkelijk iemands reddende engel worden. Eerst iemand van een klif aflazeren, en vervolgens triomfantelijk met de reddingshelikopter die persoon komen redden uit de leeuwenkuil er onder. En dan zeggen dat mensen die het tafereel met gefronsde wenkbrauwen en stijgende verbazing staan te kijken eigenlijk willen dat de hele mensheid door leven verzwolgen wordt.