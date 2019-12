Sylvana Simons opent oorlog tegen Richard de Mos: ‘Schande voor de Haagse raad, dieptepunt!’

De grootste partij van de Haagse gemeenteraad, Groep de Mos, heeft het aan de stok gekregen met de kleinste partij van de Amsterdamse gemeenteraad, BIJ1. Sylvana Simons noemt de partij een “schande voor de Haagse raad” omdat ze fel willen optreden tegen ouders die hun kinderen zonder ontbijt naar school sturen.

Groep de Mos is nog niet vers uit het Haagse college van burgemeester en wethouders gekieperd, of partijleider Richard de Mos heeft er naast de gevestigde orde van de Hofstad ook nog een andere vijand bij: Sylvana Simons. Sylvana is woonachtig in Amsterdam, maar meent zich toch te moeten bemoeien van de Haagse gemeentepolitiek vanwege een tweet die de club van De Mos gisteren uitstuurde. De grootste partij van de derde stad van het land maakt zich namelijk hard voor ontbijtjes voor kinderen.

Niet ieder kind krijgt altijd een ontbijt mee voordat hij/zij plaatsneemt in de schoolbankjes, en dat vindt de partij letterlijk en figuurlijk onverteerbaar. GDM-raadsleden schrijven erbij dat ze hier niet doelen op ouders die het geld niet hebben, maar ouders die om andere reden hun kinderen met een lege maag naar school sturen. Op de website van hun partij verwijzen ze door naar berichtgeving over de situatie in het nabijgelegen Zoetermeer. Daarover meldt het AD:

“Gemiddeld zitten in elke Zoetermeerse klas wel twee kinderen die zonder ontbijt aan de dag beginnen, zegt wethouder Groeneveld. Kinderen die honger hebben presteren minder goed op school, weet ze. ,,De oorzaak is niet altijd armoede. Ook verwaarlozing en psycho-sociale problemen bij ouders kunnen een rol spelen. Het is onacceptabel. We hebben hier als gemeente geld voor, nu gaan we uitzoeken hoe we het aanpakken.””

Ondanks dat dit zwart op wit vermeld staat, gaat Sylvana Simons er niet mee akkoord dat er ook andere factoren dan armoede meespelen. Op haar Facebookpagina geeft zij Groep de Mos er dinsdagavond stevig van langs. Ze spreekt van een “oud-Hollandsche spruitjesaroma,” “populistische kliek,” en een “dieptepunt”. Ook bedankt ze de islamistische partij NIDA voor het feit dat ze stelling namen tegen deze “onzin.”