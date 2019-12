Sylvana Simons’ partij: ‘Europa militariseert grenzen en koestert racistisch migratiebeleid!’

Op social media heeft de partij van Sylvana Simons, BIJ1, een boekje opengedaan over Europa. Zij vinden dat het continent er “racistisch” migratiebeleid op nahoudt, en bovendien grenzen militariseert. Onverteerbaar, aldus de Amsterdamse partij, migranten verdienen het om ongehinderd Europa binnen te komen, “want we zijn allemaal migranten!”

U heeft het misschien gemist, maar bij BIJ1 – de politieke partij die werd opgericht door Sylvana Simons – hadden ze het haarscherp in de gaten gisteren: het was de Internationale dag van de Migranten. En speciaal ter ere van die gebeurtenis, stak de partij nog maar eens van wal tegen wat zij zien als het veel te strenge immigratiebeleid dat Europese landen voeren. Ze noemen het in een Facebook-post zelfs “racistisch” en doen een pleidooi op de regeringen van dit kabinet om alle grenzen wagenwijd open te zetten. Ze schrijven:

“18 december is de Internationale Dag van de Migranten. Een dag waarop we extra aandacht vragen voor de rechten van migranten. Deze rechten worden in Nederland en Europa nog dagelijks met de voeten getreden. Europa militariseert haar grenzen en koestert haar racistische beleid om migratie te controleren en in te perken.

Nederlandse werkgevers doen aan ernstige uitbuiting van arbeidsmigranten. De partijen die naar migranten zeggen om te kijken, zoals de SP en het CU, zien hen ook liever vertrekken dan komen. BIJ1 staat volledig voor de rechten van migranten. Wij zien liever veerboten dan Frontex, en pleiten voor gelijke rechten om te reizen voor alle inwoners van de wereld. We staan voor betere leef- en arbeidsomstandigheden voor iedere migrant, en voor open en veilige reisroutes voor ieder mens, ongeacht de nationaliteit. Want we zijn allemaal migranten.

Zolang er iemand niet vrij en gelijk is, zijn we dat allemaal niet.”

Eén ding is duidelijk: met het beleid dat Sylvana Simons en BIJ1 voorstaan halen zij GroenLinks ruimschoots links in. Dit is een partij die niet gelooft in grenzen, en ze het liefste allemaal vandaag nog opheft.