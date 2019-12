Sylvana zucht om Rotterdam, want Zwarte Piet wordt niet snel genoeg afgevoerd: ‘Oh Rotterdam…’

Bij Sylvana Simons’ partij BIJ1 wordt het jaar uitgeluid door middel van een lange rant over alles wat er niet zou deugen aan de tweede stad van ons land: Rotterdam. Van de omgang met Zwarte Piet tot geweld tegen vrouwen: de havenstad komt er bekaaid vanaf. Sylvana zelf verzucht: “Oh Rotterdam…”

Of Rotterdam de door het BIJ1 van Sylvana Simons meest gehate stad van Nederland is, wordt niet verteld. Maar wel krijgt de grootste stad van Zuid-Holland er flink van langs in een lange klaagzang op de social media-profielen van de partij. Op tal van terreinen krijgt de stad van Sylvana en haar partijgenoten een dikke onvoldoende, zo lezen we. Onder anderen het afschaffen van Zwarte Piet verloopt niet naar wens, maar ook het weggeven van Songfestivalkaartjes voor armlastigen krijgt een veeg uit de pan van BIJ1:

“13 miljoen wordt er vanuit de gemeente geïnvesteerd in het songfestival in Rotterdam en de mensen met een laag inkomen kunnen kaartjes cadeau krijgen van de gemeente. Tot hun teleurstelling ziet de gemeente dat bewoners deze kaartjes nauwelijks aanvragen.

Wellicht had de gemeente eerst eens aan mensen moeten vragen of ze wel kaartjes willen? Want wat heb je aan een kaartje voor het songfestival als er geen eten in huis is of je het geld niet hebt om naar Ahoy te reizen.

Nog een voorbeeld van de Rotterdamse schone schijn is de burgemeester die vol trots verteld dat zijn Rotterdam een voorlopers rol heeft genomen in het nieuwe uiterlijk van Zwarte Piet. Mooie woorden en dat terwijl nog niet eens alle raciale kenmerken weg zijn (afro pruiken) en in het grootste deel van de stad in buurthuizen, scholen en voetbalverenigingen nog zwarte pieten rond huppelen.

Deze zwarte Pieten worden deels zelfs gefinancierd vanuit de gemeente door middel van subsidies.

Rotterdam is ook koploper bij de aanpak van straatintimidatie. Dit omdat er in de stad sinds vorig jaar een ‘sisverbod’ in werking is getreden.

Het is dan op zijn zachtst gezegd merkwaardig dat in de stad waar men na aandringen van Leefbaar Rotterdam zelfs een wet heeft gemaakt om intimiderend gedrag naar vrouwen te bestraffen (het sisverbod).Datzelfde Leefbaar dat dan weer totaal geen enkele moeite heeft met de banners die een aantal maanden geleden op de Kruiskade wapperde en die daar juist opriepen tot grensoverschrijdend gedrag.

Geweld en intimidatie tegen vrouwen is in Rotterdam een serieus probleem!”