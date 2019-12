Sylvana’s BIJ1 dicht toeslagenaffaire racistisch motief toe: ‘Slachtoffers grotendeels niet-witte mensen!’

Alsof de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst, die duizenden ouders berooid achterliet, nog niet erg genoeg was, maakt Sylvana Simons’ BIJ1 de problemen nog een stukje groter door er een rassencomponent aan toe te voegen. Volgens de partij van Sylvana worden ‘niet-witte’ ouders disproportioneel hard aangepakt door het wanbeleid van de Belastingdienst.

Zoals ook alle andere partijen van Nederland gruwt Sylvana Simons van de wijze waarop de Belastingdienst duizenden ouders gepakt heeft door ze, vermoedelijk onterecht, soms tienduizenden euro’s aan kinderopvangtoeslag te laten terugbetalen. Inmiddels heeft de politiek verantwoordelijke staatssecretaris, Menno Snel, het veld geruimd. Tot opluchting van velen. Ook die van de BIJ1’ers. Maar zij hadden nog een andere reden: de toeslagenaffaire was voornamelijk zo verschrikkelijk omdat het “niet-witte mensen” betrof. Ondanks dat er geen aanwijzigingen zijn dat blanke ouders vaker de dans van de Belastingdienst ontsprongen, vonden de Sylvanisten het toch belangrijk om te benadrukken dat zwarte mensen hier méér slachtoffer van waren dan witte mensen. BIJ1:

“Na eerder nog een motie van wantrouwen te hebben overleefd, was het gisteren dan toch officieel: Staatssecretaris Snel treedt af. En terecht. De toeslagenaffaire laat zien waarom een kritische blik richting het perverse toeslagenstelsel hard nodig is. Het is niet voor het eerst dat een groep grootendeels (sic!) niet-witte mensen in financieel kwetsbare posities het slachtoffer zijn geworden van wanbeleid bij de Belastingdienst.”

Kortom, behalve sadistisch en incapabel was de Belastingdienst dus ook nog eens racistisch. Een beetje vreemde aantijging, die volgens mij ook helemaal niet nodig is om de ernst van het afschuwelijke beleid te benadrukken. Ook zonder er aan de haren bijgesleepte rassenhaat was het gedrag van de Belastingdienst al walgelijk genoeg om de noodzaak te onderstrepen dat die club flink hervormd moet worden.