Thierry Baudet pakt “perfide elites” aan en bejubelt christendom in Syrië: ‘Fantastisch hoe het standhoudt!’

Nu Kerstavond bijna hier is, steekt Thierry Baudet zijn bewondering voor het christendom niet onder stoelen of banken. Hij is met name blij dat het christendom in Syrië weer tot bloei komt. Ondanks de poging van de “perfide elites” in het Westen om het geloof op die plek te breken, aldus de FVD-leider.

FVD-leider Thierry Baudet viert dit jaar Kerstmis met in gedachten de christenen in de Syrische stad Aleppo. Jihadisten zijn inmiddels verdreven uit de plaats, en dat betekent dat er weer ruimte is voor christelijke tradities. Thierry Baudet draagt het een warm hart toe, zo kunnen we opmaken uit een goedgemutste tweet die hij gisteravond plaatste.

Maar behalve dat de Jezusminnende minderheid in Syrië gesteund werd, was er ook een uithaal voor de “perfide elites” die hun best zouden hebben gedaan om de christelijke wereld in het Midden-Oosten kapot te maken. Maar gelukkig stak de Syrische president Assad daar een stokje voor, zo vertekt Baudet.

Die bewondering van Baudet voor Assad – die zijn land tegen ISIS verdedigde met martelingen, brute aanvallen op burgers en zelfs chemische wapens – vindt niet bij iedereen gretig aftrek. Joshua Livestro (Jalta) noemt de tweet een “extreemrechtse fantasie”. BNR- en Parool-verslaggeefster Rena Netjes deelt Baudet ook een hoog cijfer uit: “Je krijgt van mij een nummerr 10,” zegt ze: “voor geschiedvervalsing.” EenVandaag-journalist Marc Belinfante snapt het verband dat Baudet suggereert tussen het christendom en president Assad niet: “Assad is alawiet,” zegt hij. Het alevitisme is een minderheidsstroming in de islam.