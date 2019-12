Thierry Baudet voelt zich steeds sterker aangetrokken tot het christendom: ‘Schatplichtig!’

In een eindejaarsinterview met de EO ging Thierry Baudet met interviewer Margje Fikse de diepte in. Hij vertelde over de grote triomfen en mislukkingen van 2019, maar ook – het blijft immers de EO – kwam het christendom uitgebreid ter sprake.

Thierry Baudet heeft gisteren in een interview met de EO voor NPO Radio 1 uitgebreid gesproken over zijn politieke, persoonlijke en religieuze drijfveren. Hij gaf met betrekking tot het laatste aan dat hij toch wel was gaan kantelen, na een “liberale, atheïstische opvoeding” merkte hij uiteindelijk dat hij toch wel “schatplichtig” was aan de christelijke traditie, zo vertrouwde hij de radioluisteraars toe:

“Baudet is niet christelijk opgevoed maar is zich steeds meer gaan verdiepen in het geloof. “Ik realiseerde me dat de tradities die wij hebben voor een groot deel te danken zijn aan het christendom. En dat moeten we veel meer koesteren”. Baudet noemt zich nog steeds niet helemaal christen, want hij is niet gedoopt en geen lid van een kerkgenootschap. “Maar ik zou mezelf een christenvriend noemen”. Naar eigen zeggen zoekt hij God nog steeds. “Ik heb niet het idee dat het hier gebeurt op aarde en dan ga je dood en that’s it, maar ik weet niet precies hoe het zit.”

In het interview met de EO laat Baudet zich nog een aantal andere opvallende zaken ontvallen. Zo vertelt hij veel respect te hebben voor de ‘bouwende’ politiek van Marianne Thieme, had hij premier Rutte dit voorjaar eigenlijk willen vragen wanneer hij voor het laatst “geneukt” had en vertelt hij graag later huisman te willen worden, terwijl zijn verloofde de kost verdient.